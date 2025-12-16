- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
130 (86.66%)
損失トレード:
20 (13.33%)
ベストトレード:
15.94 EUR
最悪のトレード:
-7.73 EUR
総利益:
202.62 EUR (13 421 pips)
総損失:
-44.36 EUR (2 786 pips)
最大連続の勝ち:
20 (22.85 EUR)
最大連続利益:
25.38 EUR (13)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
15.50
長いトレード:
72 (48.00%)
短いトレード:
78 (52.00%)
プロフィットファクター:
4.57
期待されたペイオフ:
1.06 EUR
平均利益:
1.56 EUR
平均損失:
-2.22 EUR
最大連続の負け:
2 (-10.21 EUR)
最大連続損失:
-10.21 EUR (2)
月間成長:
31.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
10.21 EUR (1.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.79% (10.21 EUR)
エクイティによる:
18.03% (118.70 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|16
|CADJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURCAD
|13
|USDCAD
|12
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|9
|AUDJPY
|8
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDJPY
|15
|EURJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|11
|EURCAD
|16
|USDCAD
|12
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|12
|AUDJPY
|7
|AUDUSD
|14
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.2K
|CADJPY
|636
|USDJPY
|1.1K
|EURCAD
|740
|USDCAD
|939
|EURAUD
|958
|GBPUSD
|944
|EURUSD
|618
|AUDJPY
|675
|AUDUSD
|309
|NZDUSD
|421
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|341
|EURGBP
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
ベストトレード: +15.94 EUR
最悪のトレード: -8 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.85 EUR
最大連続損失: -10.21 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
