シグナル / MetaTrader 4 / CORE 5 CUS
Valentin Woite

CORE 5 CUS

Valentin Woite
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
130 (86.66%)
損失トレード:
20 (13.33%)
ベストトレード:
15.94 EUR
最悪のトレード:
-7.73 EUR
総利益:
202.62 EUR (13 421 pips)
総損失:
-44.36 EUR (2 786 pips)
最大連続の勝ち:
20 (22.85 EUR)
最大連続利益:
25.38 EUR (13)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
15.50
長いトレード:
72 (48.00%)
短いトレード:
78 (52.00%)
プロフィットファクター:
4.57
期待されたペイオフ:
1.06 EUR
平均利益:
1.56 EUR
平均損失:
-2.22 EUR
最大連続の負け:
2 (-10.21 EUR)
最大連続損失:
-10.21 EUR (2)
月間成長:
31.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
10.21 EUR (1.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.79% (10.21 EUR)
エクイティによる:
18.03% (118.70 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDJPY 16
EURJPY 16
CADJPY 15
USDJPY 13
EURCAD 13
USDCAD 12
EURAUD 11
GBPUSD 10
EURUSD 9
AUDJPY 8
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDCAD 5
NZDCAD 5
EURGBP 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDJPY 15
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 11
EURCAD 16
USDCAD 12
EURAUD 11
GBPUSD 18
EURUSD 12
AUDJPY 7
AUDUSD 14
NZDUSD 9
AUDCAD 5
NZDCAD 6
EURGBP 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDJPY 1.2K
EURJPY 1.2K
CADJPY 636
USDJPY 1.1K
EURCAD 740
USDCAD 939
EURAUD 958
GBPUSD 944
EURUSD 618
AUDJPY 675
AUDUSD 309
NZDUSD 421
AUDCAD 460
NZDCAD 341
EURGBP 179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.94 EUR
最悪のトレード: -8 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.85 EUR
最大連続損失: -10.21 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
レビューなし
2025.12.16 19:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください