Valentin Woite

CORE 5 CUS

Valentin Woite
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 32%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
130 (86.66%)
Transacciones Irrentables:
20 (13.33%)
Mejor transacción:
15.94 EUR
Peor transacción:
-7.73 EUR
Beneficio Bruto:
202.62 EUR (13 421 pips)
Pérdidas Brutas:
-44.36 EUR (2 786 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (22.85 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
25.38 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.14%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
15.50
Transacciones Largas:
72 (48.00%)
Transacciones Cortas:
78 (52.00%)
Factor de Beneficio:
4.57
Beneficio Esperado:
1.06 EUR
Beneficio medio:
1.56 EUR
Pérdidas medias:
-2.22 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.21 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.21 EUR (2)
Crecimiento al mes:
31.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
10.21 EUR (1.79%)
Reducción relativa:
De balance:
1.79% (10.21 EUR)
De fondos:
18.03% (118.70 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDJPY 16
EURJPY 16
CADJPY 15
USDJPY 13
EURCAD 13
USDCAD 12
EURAUD 11
GBPUSD 10
EURUSD 9
AUDJPY 8
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDCAD 5
NZDCAD 5
EURGBP 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDJPY 15
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 11
EURCAD 16
USDCAD 12
EURAUD 11
GBPUSD 18
EURUSD 12
AUDJPY 7
AUDUSD 14
NZDUSD 9
AUDCAD 5
NZDCAD 6
EURGBP 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDJPY 1.2K
EURJPY 1.2K
CADJPY 636
USDJPY 1.1K
EURCAD 740
USDCAD 939
EURAUD 958
GBPUSD 944
EURUSD 618
AUDJPY 675
AUDUSD 309
NZDUSD 421
AUDCAD 460
NZDCAD 341
EURGBP 179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.94 EUR
Peor transacción: -8 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +22.85 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -10.21 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
No hay comentarios
2025.12.16 19:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.