- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
145 (86.30%)
Verlusttrades:
23 (13.69%)
Bester Trade:
23.57 EUR
Schlechtester Trade:
-9.03 EUR
Bruttoprofit:
238.04 EUR (15 280 pips)
Bruttoverlust:
-68.28 EUR (4 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (16.95 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.86 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.71%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
81
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
7.10
Long-Positionen:
79 (47.02%)
Short-Positionen:
89 (52.98%)
Profit-Faktor:
3.49
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.64 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-23.92 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.92 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
33.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
23.92 EUR (3.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.61% (23.92 EUR)
Kapital:
18.03% (118.70 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|17
|CADJPY
|16
|USDJPY
|15
|AUDJPY
|14
|EURCAD
|14
|EURAUD
|13
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|17
|NZDJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|13
|AUDJPY
|12
|EURCAD
|17
|EURAUD
|12
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|13
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|5
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|1.3K
|NZDJPY
|1.3K
|CADJPY
|725
|USDJPY
|1.3K
|AUDJPY
|49
|EURCAD
|830
|EURAUD
|1.1K
|USDCAD
|939
|GBPUSD
|944
|EURUSD
|711
|AUDUSD
|400
|AUDCAD
|553
|NZDUSD
|421
|NZDCAD
|341
|EURGBP
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.57 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.95 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.92 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
34%
0
0
USD
USD
670
EUR
EUR
2
100%
168
86%
100%
3.48
1.01
EUR
EUR
18%
1:500