SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CORE 5 CUS
Valentin Woite

CORE 5 CUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 34%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
145 (86.30%)
Verlusttrades:
23 (13.69%)
Bester Trade:
23.57 EUR
Schlechtester Trade:
-9.03 EUR
Bruttoprofit:
238.04 EUR (15 280 pips)
Bruttoverlust:
-68.28 EUR (4 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (16.95 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.86 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.71%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
81
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
7.10
Long-Positionen:
79 (47.02%)
Short-Positionen:
89 (52.98%)
Profit-Faktor:
3.49
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.64 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-23.92 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.92 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
33.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
23.92 EUR (3.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.61% (23.92 EUR)
Kapital:
18.03% (118.70 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 18
NZDJPY 17
CADJPY 16
USDJPY 15
AUDJPY 14
EURCAD 14
EURAUD 13
USDCAD 12
GBPUSD 10
EURUSD 10
AUDUSD 7
AUDCAD 6
NZDUSD 6
NZDCAD 5
EURGBP 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 17
NZDJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 13
AUDJPY 12
EURCAD 17
EURAUD 12
USDCAD 12
GBPUSD 18
EURUSD 13
AUDUSD 14
AUDCAD 5
NZDUSD 9
NZDCAD 6
EURGBP 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 1.3K
NZDJPY 1.3K
CADJPY 725
USDJPY 1.3K
AUDJPY 49
EURCAD 830
EURAUD 1.1K
USDCAD 939
GBPUSD 944
EURUSD 711
AUDUSD 400
AUDCAD 553
NZDUSD 421
NZDCAD 341
EURGBP 179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.57 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.95 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.92 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.16 19:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CORE 5 CUS
999 USD pro Monat
34%
0
0
USD
670
EUR
2
100%
168
86%
100%
3.48
1.01
EUR
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.