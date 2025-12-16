- 成长
交易:
140
盈利交易:
120 (85.71%)
亏损交易:
20 (14.29%)
最好交易:
15.94 EUR
最差交易:
-7.73 EUR
毛利:
197.16 EUR (12 506 pips)
毛利亏损:
-44.36 EUR (2 786 pips)
最大连续赢利:
20 (22.85 EUR)
最大连续盈利:
25.38 EUR (13)
夏普比率:
0.40
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.07%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
9 小时
采收率:
14.97
长期交易:
67 (47.86%)
短期交易:
73 (52.14%)
利润因子:
4.44
预期回报:
1.09 EUR
平均利润:
1.64 EUR
平均损失:
-2.22 EUR
最大连续失误:
2 (-10.21 EUR)
最大连续亏损:
-10.21 EUR (2)
每月增长:
30.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
10.21 EUR (1.79%)
相对跌幅:
结余:
1.79% (10.21 EUR)
净值:
11.82% (76.25 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|16
|CADJPY
|14
|USDJPY
|12
|EURCAD
|12
|EURAUD
|10
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|7
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|5
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDJPY
|15
|EURJPY
|16
|CADJPY
|15
|USDJPY
|11
|EURCAD
|15
|EURAUD
|10
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|12
|USDCAD
|10
|AUDJPY
|6
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|5
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.2K
|CADJPY
|545
|USDJPY
|1K
|EURCAD
|647
|EURAUD
|872
|GBPUSD
|854
|EURUSD
|618
|USDCAD
|667
|AUDJPY
|581
|AUDUSD
|309
|AUDCAD
|460
|NZDUSD
|330
|NZDCAD
|341
|EURGBP
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.94 EUR
最差交易: -8 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.85 EUR
最大连续亏损: -10.21 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
