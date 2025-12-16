信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CORE 5 CUS
Valentin Woite

CORE 5 CUS

Valentin Woite
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 31%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
140
盈利交易:
120 (85.71%)
亏损交易:
20 (14.29%)
最好交易:
15.94 EUR
最差交易:
-7.73 EUR
毛利:
197.16 EUR (12 506 pips)
毛利亏损:
-44.36 EUR (2 786 pips)
最大连续赢利:
20 (22.85 EUR)
最大连续盈利:
25.38 EUR (13)
夏普比率:
0.40
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.07%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
9 小时
采收率:
14.97
长期交易:
67 (47.86%)
短期交易:
73 (52.14%)
利润因子:
4.44
预期回报:
1.09 EUR
平均利润:
1.64 EUR
平均损失:
-2.22 EUR
最大连续失误:
2 (-10.21 EUR)
最大连续亏损:
-10.21 EUR (2)
每月增长:
30.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
10.21 EUR (1.79%)
相对跌幅:
结余:
1.79% (10.21 EUR)
净值:
11.82% (76.25 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDJPY 16
EURJPY 16
CADJPY 14
USDJPY 12
EURCAD 12
EURAUD 10
GBPUSD 9
EURUSD 9
USDCAD 9
AUDJPY 7
AUDUSD 6
AUDCAD 5
NZDUSD 5
NZDCAD 5
EURGBP 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDJPY 15
EURJPY 16
CADJPY 15
USDJPY 11
EURCAD 15
EURAUD 10
GBPUSD 17
EURUSD 12
USDCAD 10
AUDJPY 6
AUDUSD 14
AUDCAD 5
NZDUSD 8
NZDCAD 6
EURGBP 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDJPY 1.2K
EURJPY 1.2K
CADJPY 545
USDJPY 1K
EURCAD 647
EURAUD 872
GBPUSD 854
EURUSD 618
USDCAD 667
AUDJPY 581
AUDUSD 309
AUDCAD 460
NZDUSD 330
NZDCAD 341
EURGBP 179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.94 EUR
最差交易: -8 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.85 EUR
最大连续亏损: -10.21 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
没有评论
2025.12.16 19:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载