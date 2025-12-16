СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CORE 5 CUS
Valentin Woite

CORE 5 CUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 27%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
105 (86.06%)
Убыточных трейдов:
17 (13.93%)
Лучший трейд:
15.94 EUR
Худший трейд:
-7.73 EUR
Общая прибыль:
173.56 EUR (10 663 pips)
Общий убыток:
-40.53 EUR (2 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (19.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.38 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
13.03
Длинных трейдов:
60 (49.18%)
Коротких трейдов:
62 (50.82%)
Профит фактор:
4.28
Мат. ожидание:
1.09 EUR
Средняя прибыль:
1.65 EUR
Средний убыток:
-2.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.21 EUR)
Макс. убыток в серии:
-10.21 EUR (2)
Прирост в месяц:
26.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
10.21 EUR (1.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.79% (10.21 EUR)
По эквити:
8.81% (55.77 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 14
CADJPY 13
NZDJPY 13
EURCAD 12
USDJPY 11
EURAUD 10
USDCAD 9
AUDJPY 6
GBPUSD 6
EURUSD 6
AUDUSD 5
NZDUSD 5
NZDCAD 5
EURGBP 4
AUDCAD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 14
CADJPY 15
NZDJPY 12
EURCAD 15
USDJPY 10
EURAUD 10
USDCAD 10
AUDJPY 6
GBPUSD 9
EURUSD 9
AUDUSD 13
NZDUSD 8
NZDCAD 6
EURGBP 11
AUDCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 964
CADJPY 452
NZDJPY 985
EURCAD 647
USDJPY 901
EURAUD 872
USDCAD 667
AUDJPY 490
GBPUSD 488
EURUSD 424
AUDUSD 217
NZDUSD 330
NZDCAD 341
EURGBP 52
AUDCAD 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.94 EUR
Худший трейд: -8 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.78 EUR
Макс. убыток в серии: -10.21 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.16 19:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CORE 5 CUS
999 USD в месяц
27%
0
0
USD
633
EUR
2
100%
122
86%
100%
4.28
1.09
EUR
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.