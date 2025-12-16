- Прирост
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
105 (86.06%)
Убыточных трейдов:
17 (13.93%)
Лучший трейд:
15.94 EUR
Худший трейд:
-7.73 EUR
Общая прибыль:
173.56 EUR (10 663 pips)
Общий убыток:
-40.53 EUR (2 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (19.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.38 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
13.03
Длинных трейдов:
60 (49.18%)
Коротких трейдов:
62 (50.82%)
Профит фактор:
4.28
Мат. ожидание:
1.09 EUR
Средняя прибыль:
1.65 EUR
Средний убыток:
-2.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.21 EUR)
Макс. убыток в серии:
-10.21 EUR (2)
Прирост в месяц:
26.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
10.21 EUR (1.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.79% (10.21 EUR)
По эквити:
8.81% (55.77 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|CADJPY
|13
|NZDJPY
|13
|EURCAD
|12
|USDJPY
|11
|EURAUD
|10
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|4
|AUDCAD
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|14
|CADJPY
|15
|NZDJPY
|12
|EURCAD
|15
|USDJPY
|10
|EURAUD
|10
|USDCAD
|10
|AUDJPY
|6
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|13
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|11
|AUDCAD
|4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|964
|CADJPY
|452
|NZDJPY
|985
|EURCAD
|647
|USDJPY
|901
|EURAUD
|872
|USDCAD
|667
|AUDJPY
|490
|GBPUSD
|488
|EURUSD
|424
|AUDUSD
|217
|NZDUSD
|330
|NZDCAD
|341
|EURGBP
|52
|AUDCAD
|274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.94 EUR
Худший трейд: -8 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.78 EUR
Макс. убыток в серии: -10.21 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Coinexx-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
EagleFX-Live
|2.44 × 9
Exness-Real9
|2.47 × 163
Varchev-Real
|3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
