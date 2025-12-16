- 자본
- 축소
트레이드:
189
이익 거래:
159 (84.12%)
손실 거래:
30 (15.87%)
최고의 거래:
27.80 EUR
최악의 거래:
-9.48 EUR
총 수익:
298.90 EUR (17 789 pips)
총 손실:
-107.85 EUR (6 755 pips)
연속 최대 이익:
23 (16.95 EUR)
연속 최대 이익:
34.14 EUR (2)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
92.91%
최대 입금량:
11.71%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
7.99
롱(주식매수):
95 (50.26%)
숏(주식차입매도):
94 (49.74%)
수익 요인:
2.77
기대수익:
1.01 EUR
평균 이익:
1.88 EUR
평균 손실:
-3.60 EUR
연속 최대 손실:
3 (-23.92 EUR)
연속 최대 손실:
-23.92 EUR (3)
월별 성장률:
38.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
23.92 EUR (3.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.61% (23.92 EUR)
자본금별:
18.03% (118.70 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|20
|NZDJPY
|17
|CADJPY
|16
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|14
|EURCAD
|14
|EURAUD
|13
|USDCAD
|13
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|8
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|13
|AUDJPY
|12
|EURCAD
|17
|EURAUD
|12
|USDCAD
|12
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|13
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|8
|EURGBP
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|1.5K
|NZDJPY
|1.3K
|CADJPY
|725
|USDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|49
|EURCAD
|830
|EURAUD
|1.1K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|449
|NZDCAD
|-169
|GBPUSD
|944
|EURUSD
|711
|AUDUSD
|577
|NZDUSD
|366
|EURGBP
|179
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
