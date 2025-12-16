시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CORE 5
Valentin Woite

CORE 5

Valentin Woite
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 38%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
189
이익 거래:
159 (84.12%)
손실 거래:
30 (15.87%)
최고의 거래:
27.80 EUR
최악의 거래:
-9.48 EUR
총 수익:
298.90 EUR (17 789 pips)
총 손실:
-107.85 EUR (6 755 pips)
연속 최대 이익:
23 (16.95 EUR)
연속 최대 이익:
34.14 EUR (2)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
92.91%
최대 입금량:
11.71%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
7.99
롱(주식매수):
95 (50.26%)
숏(주식차입매도):
94 (49.74%)
수익 요인:
2.77
기대수익:
1.01 EUR
평균 이익:
1.88 EUR
평균 손실:
-3.60 EUR
연속 최대 손실:
3 (-23.92 EUR)
연속 최대 손실:
-23.92 EUR (3)
월별 성장률:
38.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
23.92 EUR (3.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.61% (23.92 EUR)
자본금별:
18.03% (118.70 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 20
NZDJPY 17
CADJPY 16
USDJPY 16
AUDJPY 14
EURCAD 14
EURAUD 13
USDCAD 13
AUDCAD 12
NZDCAD 12
GBPUSD 10
EURUSD 10
AUDUSD 9
NZDUSD 8
EURGBP 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 18
NZDJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 13
AUDJPY 12
EURCAD 17
EURAUD 12
USDCAD 12
AUDCAD 13
NZDCAD 20
GBPUSD 18
EURUSD 13
AUDUSD 16
NZDUSD 8
EURGBP 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 1.5K
NZDJPY 1.3K
CADJPY 725
USDJPY 1.4K
AUDJPY 49
EURCAD 830
EURAUD 1.1K
USDCAD 1K
AUDCAD 449
NZDCAD -169
GBPUSD 944
EURUSD 711
AUDUSD 577
NZDUSD 366
EURGBP 179
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.80 EUR
최악의 거래: -9 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +16.95 EUR
연속 최대 손실: -23.92 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
리뷰 없음
2025.12.16 19:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
