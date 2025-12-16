- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
150
Negociações com lucro:
130 (86.66%)
Negociações com perda:
20 (13.33%)
Melhor negociação:
15.94 EUR
Pior negociação:
-7.73 EUR
Lucro bruto:
202.62 EUR (13 421 pips)
Perda bruta:
-44.36 EUR (2 786 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (22.85 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
25.38 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
15.50
Negociações longas:
72 (48.00%)
Negociações curtas:
78 (52.00%)
Fator de lucro:
4.57
Valor esperado:
1.06 EUR
Lucro médio:
1.56 EUR
Perda média:
-2.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.21 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-10.21 EUR (2)
Crescimento mensal:
31.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
10.21 EUR (1.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.79% (10.21 EUR)
Pelo Capital Líquido:
18.03% (118.70 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|16
|CADJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURCAD
|13
|USDCAD
|12
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|9
|AUDJPY
|8
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDJPY
|15
|EURJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|11
|EURCAD
|16
|USDCAD
|12
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|12
|AUDJPY
|7
|AUDUSD
|14
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.2K
|CADJPY
|636
|USDJPY
|1.1K
|EURCAD
|740
|USDCAD
|939
|EURAUD
|958
|GBPUSD
|944
|EURUSD
|618
|AUDJPY
|675
|AUDUSD
|309
|NZDUSD
|421
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|341
|EURGBP
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.94 EUR
Pior negociação: -8 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.85 EUR
Máxima perda consecutiva: -10.21 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
