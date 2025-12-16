SinaisSeções
Valentin Woite

CORE 5 CUS

Valentin Woite
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
150
Negociações com lucro:
130 (86.66%)
Negociações com perda:
20 (13.33%)
Melhor negociação:
15.94 EUR
Pior negociação:
-7.73 EUR
Lucro bruto:
202.62 EUR (13 421 pips)
Perda bruta:
-44.36 EUR (2 786 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (22.85 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
25.38 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
15.50
Negociações longas:
72 (48.00%)
Negociações curtas:
78 (52.00%)
Fator de lucro:
4.57
Valor esperado:
1.06 EUR
Lucro médio:
1.56 EUR
Perda média:
-2.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.21 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-10.21 EUR (2)
Crescimento mensal:
31.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
10.21 EUR (1.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.79% (10.21 EUR)
Pelo Capital Líquido:
18.03% (118.70 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDJPY 16
EURJPY 16
CADJPY 15
USDJPY 13
EURCAD 13
USDCAD 12
EURAUD 11
GBPUSD 10
EURUSD 9
AUDJPY 8
AUDUSD 6
NZDUSD 6
AUDCAD 5
NZDCAD 5
EURGBP 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDJPY 15
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 11
EURCAD 16
USDCAD 12
EURAUD 11
GBPUSD 18
EURUSD 12
AUDJPY 7
AUDUSD 14
NZDUSD 9
AUDCAD 5
NZDCAD 6
EURGBP 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDJPY 1.2K
EURJPY 1.2K
CADJPY 636
USDJPY 1.1K
EURCAD 740
USDCAD 939
EURAUD 958
GBPUSD 944
EURUSD 618
AUDJPY 675
AUDUSD 309
NZDUSD 421
AUDCAD 460
NZDCAD 341
EURGBP 179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.94 EUR
Pior negociação: -8 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.85 EUR
Máxima perda consecutiva: -10.21 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Sem comentários
2025.12.16 19:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
