Sinyaller / MetaTrader 4 / CORE 4 CUS
Valentin Woite

CORE 4 CUS

Valentin Woite
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
41 (91.11%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.89%)
En iyi işlem:
5.44 EUR
En kötü işlem:
-2.32 EUR
Brüt kâr:
51.96 EUR (3 944 pips)
Brüt zarar:
-7.37 EUR (516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (18.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.07 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.61%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
19.22
Alış işlemleri:
19 (42.22%)
Satış işlemleri:
26 (57.78%)
Kâr faktörü:
7.05
Beklenen getiri:
0.99 EUR
Ortalama kâr:
1.27 EUR
Ortalama zarar:
-1.84 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2.32 EUR (1)
Aylık büyüme:
4.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2.32 EUR (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.22% (2.32 EUR)
Varlığa göre:
1.16% (12.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 7
EURJPY 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
GBPUSD 4
USDCAD 4
USDJPY 4
NZDCAD 2
NZDJPY 2
NZDUSD 2
AUDJPY 2
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 8
EURJPY 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
GBPUSD 7
USDCAD 5
USDJPY 4
NZDCAD 2
NZDJPY 2
NZDUSD 3
AUDJPY 2
EURUSD 3
AUDUSD 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 535
EURJPY 405
CADJPY 396
AUDCAD 340
GBPUSD 252
USDCAD 182
USDJPY 329
NZDCAD 161
NZDJPY 165
NZDUSD 168
AUDJPY 161
EURUSD 164
AUDUSD 87
EURCAD 83
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.44 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.32 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.09 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.60 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 39
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.07 × 28
Axi-US09-Live
3.33 × 3
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
ICMarketsSC-Live12
4.75 × 8
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
İnceleme yok
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
