- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
165
利益トレード:
144 (87.27%)
損失トレード:
21 (12.73%)
ベストトレード:
77.39 EUR
最悪のトレード:
-22.36 EUR
総利益:
281.10 EUR (15 030 pips)
総損失:
-111.05 EUR (5 960 pips)
最大連続の勝ち:
22 (26.13 EUR)
最大連続利益:
106.26 EUR (10)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.13
長いトレード:
77 (46.67%)
短いトレード:
88 (53.33%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
1.03 EUR
平均利益:
1.95 EUR
平均損失:
-5.29 EUR
最大連続の負け:
5 (-79.68 EUR)
最大連続損失:
-79.68 EUR (5)
月間成長:
17.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
79.68 EUR (7.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.09% (79.68 EUR)
エクイティによる:
21.85% (240.46 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|20
|CADJPY
|17
|USDCAD
|16
|EURAUD
|15
|NZDJPY
|15
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|11
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|19
|CADJPY
|30
|USDCAD
|17
|EURAUD
|15
|NZDJPY
|14
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|16
|AUDJPY
|8
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|13
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|-2.1K
|USDCAD
|1.1K
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPUSD
|953
|EURUSD
|761
|AUDJPY
|752
|AUDCAD
|683
|NZDUSD
|609
|NZDCAD
|488
|EURCAD
|434
|AUDUSD
|269
|EURGBP
|169
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.39 EUR
最悪のトレード: -22 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +26.13 EUR
最大連続損失: -79.68 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
17%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
3
100%
165
87%
100%
2.53
1.03
EUR
EUR
22%
1:500