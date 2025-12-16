シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CORE 4 CUS
Valentin Woite

CORE 4 CUS

Valentin Woite
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
165
利益トレード:
144 (87.27%)
損失トレード:
21 (12.73%)
ベストトレード:
77.39 EUR
最悪のトレード:
-22.36 EUR
総利益:
281.10 EUR (15 030 pips)
総損失:
-111.05 EUR (5 960 pips)
最大連続の勝ち:
22 (26.13 EUR)
最大連続利益:
106.26 EUR (10)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.13
長いトレード:
77 (46.67%)
短いトレード:
88 (53.33%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
1.03 EUR
平均利益:
1.95 EUR
平均損失:
-5.29 EUR
最大連続の負け:
5 (-79.68 EUR)
最大連続損失:
-79.68 EUR (5)
月間成長:
17.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
79.68 EUR (7.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.09% (79.68 EUR)
エクイティによる:
21.85% (240.46 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 20
CADJPY 17
USDCAD 16
EURAUD 15
NZDJPY 15
USDJPY 14
GBPUSD 13
EURUSD 11
AUDJPY 9
AUDCAD 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
EURCAD 6
AUDUSD 4
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 19
CADJPY 30
USDCAD 17
EURAUD 15
NZDJPY 14
USDJPY 13
GBPUSD 20
EURUSD 16
AUDJPY 8
AUDCAD 8
NZDUSD 13
NZDCAD 8
EURCAD 6
AUDUSD 6
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 1.4K
CADJPY -2.1K
USDCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
NZDJPY 1.1K
USDJPY 1.2K
GBPUSD 953
EURUSD 761
AUDJPY 752
AUDCAD 683
NZDUSD 609
NZDCAD 488
EURCAD 434
AUDUSD 269
EURGBP 169
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +77.39 EUR
最悪のトレード: -22 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +26.13 EUR
最大連続損失: -79.68 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
レビューなし
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

