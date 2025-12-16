- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
158 (88.26%)
Verlusttrades:
21 (11.73%)
Bester Trade:
77.39 EUR
Schlechtester Trade:
-22.36 EUR
Bruttoprofit:
289.87 EUR (16 397 pips)
Bruttoverlust:
-111.05 EUR (5 960 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (26.13 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.26 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.60%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
84 (46.93%)
Short-Positionen:
95 (53.07%)
Profit-Faktor:
2.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.83 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.29 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-79.68 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.68 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
17.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
79.68 EUR (7.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.09% (79.68 EUR)
Kapital:
21.85% (240.46 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|21
|CADJPY
|18
|EURAUD
|17
|USDCAD
|16
|NZDJPY
|16
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|12
|AUDJPY
|10
|AUDCAD
|9
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|EURCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|20
|CADJPY
|31
|EURAUD
|16
|USDCAD
|17
|NZDJPY
|15
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|17
|AUDJPY
|8
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|13
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|7
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|1.5K
|CADJPY
|-2K
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|1.1K
|NZDJPY
|1.3K
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|953
|EURUSD
|854
|AUDJPY
|846
|AUDCAD
|776
|NZDUSD
|609
|NZDCAD
|488
|EURCAD
|526
|AUDUSD
|360
|EURGBP
|383
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +77.39 EUR
Schlechtester Trade: -22 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.13 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.68 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
18%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
3
100%
179
88%
100%
2.61
1.00
EUR
EUR
22%
1:500