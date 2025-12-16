SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CORE 4 CUS
Valentin Woite

CORE 4 CUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
158 (88.26%)
Verlusttrades:
21 (11.73%)
Bester Trade:
77.39 EUR
Schlechtester Trade:
-22.36 EUR
Bruttoprofit:
289.87 EUR (16 397 pips)
Bruttoverlust:
-111.05 EUR (5 960 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (26.13 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.26 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.60%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
84 (46.93%)
Short-Positionen:
95 (53.07%)
Profit-Faktor:
2.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.83 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.29 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-79.68 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.68 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
17.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
79.68 EUR (7.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.09% (79.68 EUR)
Kapital:
21.85% (240.46 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 21
CADJPY 18
EURAUD 17
USDCAD 16
NZDJPY 16
USDJPY 16
GBPUSD 13
EURUSD 12
AUDJPY 10
AUDCAD 9
NZDUSD 8
NZDCAD 7
EURCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 20
CADJPY 31
EURAUD 16
USDCAD 17
NZDJPY 15
USDJPY 14
GBPUSD 20
EURUSD 17
AUDJPY 8
AUDCAD 8
NZDUSD 13
NZDCAD 8
EURCAD 7
AUDUSD 7
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 1.5K
CADJPY -2K
EURAUD 1.4K
USDCAD 1.1K
NZDJPY 1.3K
USDJPY 1.4K
GBPUSD 953
EURUSD 854
AUDJPY 846
AUDCAD 776
NZDUSD 609
NZDCAD 488
EURCAD 526
AUDUSD 360
EURGBP 383
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +77.39 EUR
Schlechtester Trade: -22 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.13 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.68 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
