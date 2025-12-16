- Incremento
Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
144 (87.27%)
Transacciones Irrentables:
21 (12.73%)
Mejor transacción:
77.39 EUR
Peor transacción:
-22.36 EUR
Beneficio Bruto:
281.10 EUR (15 030 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.05 EUR (5 960 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (26.13 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
106.26 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.60%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
2.13
Transacciones Largas:
77 (46.67%)
Transacciones Cortas:
88 (53.33%)
Factor de Beneficio:
2.53
Beneficio Esperado:
1.03 EUR
Beneficio medio:
1.95 EUR
Pérdidas medias:
-5.29 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-79.68 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.68 EUR (5)
Crecimiento al mes:
17.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
79.68 EUR (7.09%)
Reducción relativa:
De balance:
7.09% (79.68 EUR)
De fondos:
21.85% (240.46 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY
|20
|CADJPY
|17
|USDCAD
|16
|EURAUD
|15
|NZDJPY
|15
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|11
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY
|19
|CADJPY
|30
|USDCAD
|17
|EURAUD
|15
|NZDJPY
|14
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|16
|AUDJPY
|8
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|13
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|-2.1K
|USDCAD
|1.1K
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPUSD
|953
|EURUSD
|761
|AUDJPY
|752
|AUDCAD
|683
|NZDUSD
|609
|NZDCAD
|488
|EURCAD
|434
|AUDUSD
|269
|EURGBP
|169
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +77.39 EUR
Peor transacción: -22 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +26.13 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -79.68 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
