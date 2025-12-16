SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CORE 4 CUS
Valentin Woite

CORE 4 CUS

Valentin Woite
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
144 (87.27%)
Transacciones Irrentables:
21 (12.73%)
Mejor transacción:
77.39 EUR
Peor transacción:
-22.36 EUR
Beneficio Bruto:
281.10 EUR (15 030 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.05 EUR (5 960 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (26.13 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
106.26 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.60%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
2.13
Transacciones Largas:
77 (46.67%)
Transacciones Cortas:
88 (53.33%)
Factor de Beneficio:
2.53
Beneficio Esperado:
1.03 EUR
Beneficio medio:
1.95 EUR
Pérdidas medias:
-5.29 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-79.68 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.68 EUR (5)
Crecimiento al mes:
17.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
79.68 EUR (7.09%)
Reducción relativa:
De balance:
7.09% (79.68 EUR)
De fondos:
21.85% (240.46 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 20
CADJPY 17
USDCAD 16
EURAUD 15
NZDJPY 15
USDJPY 14
GBPUSD 13
EURUSD 11
AUDJPY 9
AUDCAD 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
EURCAD 6
AUDUSD 4
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 19
CADJPY 30
USDCAD 17
EURAUD 15
NZDJPY 14
USDJPY 13
GBPUSD 20
EURUSD 16
AUDJPY 8
AUDCAD 8
NZDUSD 13
NZDCAD 8
EURCAD 6
AUDUSD 6
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 1.4K
CADJPY -2.1K
USDCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
NZDJPY 1.1K
USDJPY 1.2K
GBPUSD 953
EURUSD 761
AUDJPY 752
AUDCAD 683
NZDUSD 609
NZDCAD 488
EURCAD 434
AUDUSD 269
EURGBP 169
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +77.39 EUR
Peor transacción: -22 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +26.13 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -79.68 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
No hay comentarios
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
