- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
144 (87.27%)
Negociações com perda:
21 (12.73%)
Melhor negociação:
77.39 EUR
Pior negociação:
-22.36 EUR
Lucro bruto:
281.10 EUR (15 030 pips)
Perda bruta:
-111.05 EUR (5 960 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (26.13 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
106.26 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.13
Negociações longas:
77 (46.67%)
Negociações curtas:
88 (53.33%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
1.03 EUR
Lucro médio:
1.95 EUR
Perda média:
-5.29 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-79.68 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-79.68 EUR (5)
Crescimento mensal:
17.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
79.68 EUR (7.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.09% (79.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
21.85% (240.46 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|20
|CADJPY
|17
|USDCAD
|16
|EURAUD
|15
|NZDJPY
|15
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|11
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|19
|CADJPY
|30
|USDCAD
|17
|EURAUD
|15
|NZDJPY
|14
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|16
|AUDJPY
|8
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|13
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|-2.1K
|USDCAD
|1.1K
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPUSD
|953
|EURUSD
|761
|AUDJPY
|752
|AUDCAD
|683
|NZDUSD
|609
|NZDCAD
|488
|EURCAD
|434
|AUDUSD
|269
|EURGBP
|169
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +77.39 EUR
Pior negociação: -22 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +26.13 EUR
Máxima perda consecutiva: -79.68 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
3
100%
165
87%
100%
2.53
1.03
EUR
EUR
22%
1:500