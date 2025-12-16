SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CORE 4 CUS
Valentin Woite

CORE 4 CUS

Valentin Woite
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
144 (87.27%)
Negociações com perda:
21 (12.73%)
Melhor negociação:
77.39 EUR
Pior negociação:
-22.36 EUR
Lucro bruto:
281.10 EUR (15 030 pips)
Perda bruta:
-111.05 EUR (5 960 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (26.13 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
106.26 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.13
Negociações longas:
77 (46.67%)
Negociações curtas:
88 (53.33%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
1.03 EUR
Lucro médio:
1.95 EUR
Perda média:
-5.29 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-79.68 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-79.68 EUR (5)
Crescimento mensal:
17.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
79.68 EUR (7.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.09% (79.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
21.85% (240.46 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 20
CADJPY 17
USDCAD 16
EURAUD 15
NZDJPY 15
USDJPY 14
GBPUSD 13
EURUSD 11
AUDJPY 9
AUDCAD 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
EURCAD 6
AUDUSD 4
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 19
CADJPY 30
USDCAD 17
EURAUD 15
NZDJPY 14
USDJPY 13
GBPUSD 20
EURUSD 16
AUDJPY 8
AUDCAD 8
NZDUSD 13
NZDCAD 8
EURCAD 6
AUDUSD 6
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 1.4K
CADJPY -2.1K
USDCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
NZDJPY 1.1K
USDJPY 1.2K
GBPUSD 953
EURUSD 761
AUDJPY 752
AUDCAD 683
NZDUSD 609
NZDCAD 488
EURCAD 434
AUDUSD 269
EURGBP 169
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +77.39 EUR
Pior negociação: -22 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +26.13 EUR
Máxima perda consecutiva: -79.68 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Sem comentários
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
