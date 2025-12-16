- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
41 (91.11%)
Loss Trade:
4 (8.89%)
Best Trade:
5.44 EUR
Worst Trade:
-2.32 EUR
Profitto lordo:
51.96 EUR (3 944 pips)
Perdita lorda:
-7.37 EUR (516 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (18.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.07 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.61%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
19.22
Long Trade:
19 (42.22%)
Short Trade:
26 (57.78%)
Fattore di profitto:
7.05
Profitto previsto:
0.99 EUR
Profitto medio:
1.27 EUR
Perdita media:
-1.84 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.32 EUR (1)
Crescita mensile:
4.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2.32 EUR (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.22% (2.32 EUR)
Per equità:
1.16% (12.12 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|7
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|8
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|5
|USDJPY
|4
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|3
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|535
|EURJPY
|405
|CADJPY
|396
|AUDCAD
|340
|GBPUSD
|252
|USDCAD
|182
|USDJPY
|329
|NZDCAD
|161
|NZDJPY
|165
|NZDUSD
|168
|AUDJPY
|161
|EURUSD
|164
|AUDUSD
|87
|EURCAD
|83
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.44 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.09 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.60 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.07 × 28
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live12
|4.75 × 8
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
