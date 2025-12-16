- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
120 (86.95%)
Убыточных трейдов:
18 (13.04%)
Лучший трейд:
77.39 EUR
Худший трейд:
-22.36 EUR
Общая прибыль:
254.31 EUR (12 433 pips)
Общий убыток:
-104.37 EUR (5 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (26.13 EUR)
Макс. прибыль в серии:
106.26 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.60%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
65 (47.10%)
Коротких трейдов:
73 (52.90%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
1.09 EUR
Средняя прибыль:
2.12 EUR
Средний убыток:
-5.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-79.68 EUR)
Макс. убыток в серии:
-79.68 EUR (5)
Прирост в месяц:
14.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
79.68 EUR (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.09% (79.68 EUR)
По эквити:
21.85% (240.46 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|19
|CADJPY
|15
|EURAUD
|14
|USDCAD
|13
|NZDJPY
|12
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|8
|NZDCAD
|7
|NZDUSD
|7
|AUDJPY
|7
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|19
|CADJPY
|29
|EURAUD
|14
|USDCAD
|15
|NZDJPY
|11
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|12
|NZDCAD
|8
|NZDUSD
|12
|AUDJPY
|7
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|1.3K
|CADJPY
|-2.3K
|EURAUD
|1.1K
|USDCAD
|847
|NZDJPY
|962
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|677
|EURUSD
|581
|NZDCAD
|488
|NZDUSD
|518
|AUDJPY
|568
|AUDCAD
|500
|EURCAD
|341
|AUDUSD
|177
|EURGBP
|80
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.39 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +26.13 EUR
Макс. убыток в серии: -79.68 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
2
100%
138
86%
100%
2.43
1.09
EUR
EUR
22%
1:500