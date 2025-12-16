СигналыРазделы
CORE 4 CUS
Valentin Woite

CORE 4 CUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 15%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
120 (86.95%)
Убыточных трейдов:
18 (13.04%)
Лучший трейд:
77.39 EUR
Худший трейд:
-22.36 EUR
Общая прибыль:
254.31 EUR (12 433 pips)
Общий убыток:
-104.37 EUR (5 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (26.13 EUR)
Макс. прибыль в серии:
106.26 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.60%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
65 (47.10%)
Коротких трейдов:
73 (52.90%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
1.09 EUR
Средняя прибыль:
2.12 EUR
Средний убыток:
-5.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-79.68 EUR)
Макс. убыток в серии:
-79.68 EUR (5)
Прирост в месяц:
14.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
79.68 EUR (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.09% (79.68 EUR)
По эквити:
21.85% (240.46 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 19
CADJPY 15
EURAUD 14
USDCAD 13
NZDJPY 12
USDJPY 12
GBPUSD 9
EURUSD 8
NZDCAD 7
NZDUSD 7
AUDJPY 7
AUDCAD 6
EURCAD 5
AUDUSD 3
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 19
CADJPY 29
EURAUD 14
USDCAD 15
NZDJPY 11
USDJPY 11
GBPUSD 14
EURUSD 12
NZDCAD 8
NZDUSD 12
AUDJPY 7
AUDCAD 6
EURCAD 6
AUDUSD 5
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 1.3K
CADJPY -2.3K
EURAUD 1.1K
USDCAD 847
NZDJPY 962
USDJPY 1K
GBPUSD 677
EURUSD 581
NZDCAD 488
NZDUSD 518
AUDJPY 568
AUDCAD 500
EURCAD 341
AUDUSD 177
EURGBP 80
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.39 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +26.13 EUR
Макс. убыток в серии: -79.68 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.