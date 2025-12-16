- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
150
盈利交易:
131 (87.33%)
亏损交易:
19 (12.67%)
最好交易:
77.39 EUR
最差交易:
-22.36 EUR
毛利:
263.60 EUR (13 584 pips)
毛利亏损:
-105.73 EUR (5 701 pips)
最大连续赢利:
22 (26.13 EUR)
最大连续盈利:
106.26 EUR (10)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.60%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
71
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.98
长期交易:
68 (45.33%)
短期交易:
82 (54.67%)
利润因子:
2.49
预期回报:
1.05 EUR
平均利润:
2.01 EUR
平均损失:
-5.56 EUR
最大连续失误:
5 (-79.68 EUR)
最大连续亏损:
-79.68 EUR (5)
每月增长:
15.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
79.68 EUR (7.09%)
相对跌幅:
结余:
7.09% (79.68 EUR)
净值:
21.85% (240.46 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|20
|CADJPY
|16
|NZDJPY
|15
|EURAUD
|14
|USDCAD
|13
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDJPY
|8
|NZDCAD
|7
|NZDUSD
|7
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|19
|CADJPY
|30
|NZDJPY
|14
|EURAUD
|14
|USDCAD
|15
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|13
|AUDCAD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDCAD
|8
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|-2.2K
|NZDJPY
|1.1K
|EURAUD
|1.1K
|USDCAD
|847
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|769
|EURUSD
|671
|AUDCAD
|683
|AUDJPY
|661
|NZDCAD
|488
|NZDUSD
|518
|EURCAD
|341
|AUDUSD
|269
|EURGBP
|80
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.39 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +26.13 EUR
最大连续亏损: -79.68 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
16%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
3
100%
150
87%
100%
2.49
1.05
EUR
EUR
22%
1:500