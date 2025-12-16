信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CORE 4 CUS
Valentin Woite

CORE 4 CUS

Valentin Woite
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 16%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
150
盈利交易:
131 (87.33%)
亏损交易:
19 (12.67%)
最好交易:
77.39 EUR
最差交易:
-22.36 EUR
毛利:
263.60 EUR (13 584 pips)
毛利亏损:
-105.73 EUR (5 701 pips)
最大连续赢利:
22 (26.13 EUR)
最大连续盈利:
106.26 EUR (10)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.60%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
71
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.98
长期交易:
68 (45.33%)
短期交易:
82 (54.67%)
利润因子:
2.49
预期回报:
1.05 EUR
平均利润:
2.01 EUR
平均损失:
-5.56 EUR
最大连续失误:
5 (-79.68 EUR)
最大连续亏损:
-79.68 EUR (5)
每月增长:
15.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
79.68 EUR (7.09%)
相对跌幅:
结余:
7.09% (79.68 EUR)
净值:
21.85% (240.46 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 20
CADJPY 16
NZDJPY 15
EURAUD 14
USDCAD 13
USDJPY 13
GBPUSD 10
EURUSD 9
AUDCAD 8
AUDJPY 8
NZDCAD 7
NZDUSD 7
EURCAD 5
AUDUSD 4
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 19
CADJPY 30
NZDJPY 14
EURAUD 14
USDCAD 15
USDJPY 12
GBPUSD 15
EURUSD 13
AUDCAD 8
AUDJPY 7
NZDCAD 8
NZDUSD 12
EURCAD 6
AUDUSD 6
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 1.4K
CADJPY -2.2K
NZDJPY 1.1K
EURAUD 1.1K
USDCAD 847
USDJPY 1.1K
GBPUSD 769
EURUSD 671
AUDCAD 683
AUDJPY 661
NZDCAD 488
NZDUSD 518
EURCAD 341
AUDUSD 269
EURGBP 80
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +77.39 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +26.13 EUR
最大连续亏损: -79.68 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
没有评论
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
