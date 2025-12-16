시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CORE 4
Valentin Woite

CORE 4

Valentin Woite
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 20%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
202
이익 거래:
171 (84.65%)
손실 거래:
31 (15.35%)
최고의 거래:
77.39 EUR
최악의 거래:
-22.36 EUR
총 수익:
352.69 EUR (19 420 pips)
총 손실:
-153.61 EUR (8 922 pips)
연속 최대 이익:
22 (26.13 EUR)
연속 최대 이익:
106.26 EUR (10)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.60%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
99 (49.01%)
숏(주식차입매도):
103 (50.99%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
0.99 EUR
평균 이익:
2.06 EUR
평균 손실:
-4.96 EUR
연속 최대 손실:
5 (-79.68 EUR)
연속 최대 손실:
-79.68 EUR (5)
월별 성장률:
19.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
79.68 EUR (7.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.09% (79.68 EUR)
자본금별:
21.85% (240.46 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 22
CADJPY 18
EURAUD 17
USDCAD 17
USDJPY 17
NZDJPY 16
AUDJPY 14
AUDCAD 13
NZDCAD 13
GBPUSD 13
EURUSD 12
NZDUSD 10
EURCAD 10
AUDUSD 6
EURGBP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 20
CADJPY 31
EURAUD 16
USDCAD 17
USDJPY 14
NZDJPY 15
AUDJPY 11
AUDCAD 11
NZDCAD 17
GBPUSD 20
EURUSD 17
NZDUSD 15
EURCAD 11
AUDUSD 7
EURGBP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 1.6K
CADJPY -2K
EURAUD 1.4K
USDCAD 1.2K
USDJPY 1.5K
NZDJPY 1.3K
AUDJPY 483
AUDCAD 805
NZDCAD 319
GBPUSD 953
EURUSD 854
NZDUSD 868
EURCAD 454
AUDUSD 456
EURGBP 383
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +77.39 EUR
최악의 거래: -22 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +26.13 EUR
연속 최대 손실: -79.68 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
리뷰 없음
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
