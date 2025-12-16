- 자본
- 축소
트레이드:
202
이익 거래:
171 (84.65%)
손실 거래:
31 (15.35%)
최고의 거래:
77.39 EUR
최악의 거래:
-22.36 EUR
총 수익:
352.69 EUR (19 420 pips)
총 손실:
-153.61 EUR (8 922 pips)
연속 최대 이익:
22 (26.13 EUR)
연속 최대 이익:
106.26 EUR (10)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.60%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
99 (49.01%)
숏(주식차입매도):
103 (50.99%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
0.99 EUR
평균 이익:
2.06 EUR
평균 손실:
-4.96 EUR
연속 최대 손실:
5 (-79.68 EUR)
연속 최대 손실:
-79.68 EUR (5)
월별 성장률:
19.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
79.68 EUR (7.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.09% (79.68 EUR)
자본금별:
21.85% (240.46 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|22
|CADJPY
|18
|EURAUD
|17
|USDCAD
|17
|USDJPY
|17
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|14
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|13
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|10
|EURCAD
|10
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|20
|CADJPY
|31
|EURAUD
|16
|USDCAD
|17
|USDJPY
|14
|NZDJPY
|15
|AUDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|17
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|17
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|1.6K
|CADJPY
|-2K
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|1.2K
|USDJPY
|1.5K
|NZDJPY
|1.3K
|AUDJPY
|483
|AUDCAD
|805
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|953
|EURUSD
|854
|NZDUSD
|868
|EURCAD
|454
|AUDUSD
|456
|EURGBP
|383
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +77.39 EUR
최악의 거래: -22 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +26.13 EUR
연속 최대 손실: -79.68 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
20%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
4
100%
202
84%
100%
2.29
0.99
EUR
EUR
22%
1:500