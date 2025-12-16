SinyallerBölümler
Sutardi

MaxPro Averaging 1194

Sutardi
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 98%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 200
Kârla kapanan işlemler:
2 892 (68.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 308 (31.14%)
En iyi işlem:
735.00 USD
En kötü işlem:
-509.60 USD
Brüt kâr:
25 937.67 USD (451 298 pips)
Brüt zarar:
-11 283.51 USD (416 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (1 234.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 877.07 USD (19)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
3.82%
Maks. mevduat yükü:
7.85%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
14.05
Alış işlemleri:
2 403 (57.21%)
Satış işlemleri:
1 797 (42.79%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
8.97 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-752.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 042.65 USD (3)
Aylık büyüme:
67.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
410.49 USD
Maksimum:
1 042.65 USD (4.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.98% (1 042.65 USD)
Varlığa göre:
23.26% (2 325.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4200
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +735.00 USD
En kötü işlem: -510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 234.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -752.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
İnceleme yok
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.16 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
