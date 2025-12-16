- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 200
Kârla kapanan işlemler:
2 892 (68.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 308 (31.14%)
En iyi işlem:
735.00 USD
En kötü işlem:
-509.60 USD
Brüt kâr:
25 937.67 USD (451 298 pips)
Brüt zarar:
-11 283.51 USD (416 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (1 234.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 877.07 USD (19)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
3.82%
Maks. mevduat yükü:
7.85%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
14.05
Alış işlemleri:
2 403 (57.21%)
Satış işlemleri:
1 797 (42.79%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
8.97 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-752.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 042.65 USD (3)
Aylık büyüme:
67.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
410.49 USD
Maksimum:
1 042.65 USD (4.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.98% (1 042.65 USD)
Varlığa göre:
23.26% (2 325.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4200
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +735.00 USD
En kötü işlem: -510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 234.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -752.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
99%
4 200
68%
4%
2.29
3.49
USD
USD
23%
1:500