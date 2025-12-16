- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 199
Gewinntrades:
2 891 (68.84%)
Verlusttrades:
1 308 (31.15%)
Bester Trade:
735.00 USD
Schlechtester Trade:
-509.60 USD
Bruttoprofit:
25 932.57 USD (451 247 pips)
Bruttoverlust:
-11 283.51 USD (416 753 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (1 234.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 877.07 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
3.82%
Max deposit load:
7.85%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
14.05
Long-Positionen:
2 403 (57.23%)
Short-Positionen:
1 796 (42.77%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
3.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-752.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 042.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
66.94%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
410.49 USD
Maximaler:
1 042.65 USD (4.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.98% (1 042.65 USD)
Kapital:
23.26% (2 325.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4199
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|34K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +735.00 USD
Schlechtester Trade: -510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 234.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -752.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.17 × 76
