MaxPro Averaging 1194
Sutardi

MaxPro Averaging 1194

Sutardi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 98%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 199
Gewinntrades:
2 891 (68.84%)
Verlusttrades:
1 308 (31.15%)
Bester Trade:
735.00 USD
Schlechtester Trade:
-509.60 USD
Bruttoprofit:
25 932.57 USD (451 247 pips)
Bruttoverlust:
-11 283.51 USD (416 753 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (1 234.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 877.07 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
3.82%
Max deposit load:
7.85%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
14.05
Long-Positionen:
2 403 (57.23%)
Short-Positionen:
1 796 (42.77%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
3.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-752.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 042.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
66.94%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
410.49 USD
Maximaler:
1 042.65 USD (4.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.98% (1 042.65 USD)
Kapital:
23.26% (2 325.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4199
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +735.00 USD
Schlechtester Trade: -510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 234.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -752.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
25.17 × 76
Keine Bewertungen
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.16 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MaxPro Averaging 1194
30 USD pro Monat
98%
0
0
USD
11K
USD
5
99%
4 199
68%
4%
2.29
3.49
USD
23%
1:500
Kopieren

