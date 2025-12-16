SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MaxPro Averaging 1194
Sutardi

MaxPro Averaging 1194

Sutardi
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 196
Negociações com lucro:
2 889 (68.85%)
Negociações com perda:
1 307 (31.15%)
Melhor negociação:
735.00 USD
Pior negociação:
-509.60 USD
Lucro bruto:
25 870.47 USD (450 628 pips)
Perda bruta:
-11 245.31 USD (416 371 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (1 234.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 877.07 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
3.82%
Depósito máximo carregado:
7.85%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
14.03
Negociações longas:
2 403 (57.27%)
Negociações curtas:
1 793 (42.73%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
3.49 USD
Lucro médio:
8.95 USD
Perda média:
-8.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-752.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 042.65 USD (3)
Crescimento mensal:
66.56%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
410.49 USD
Máximo:
1 042.65 USD (4.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.98% (1 042.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.26% (2 325.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4196
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 34K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +735.00 USD
Pior negociação: -510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 234.62 USD
Máxima perda consecutiva: -752.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Sem comentários
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.16 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
