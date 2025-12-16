- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 196
Negociações com lucro:
2 889 (68.85%)
Negociações com perda:
1 307 (31.15%)
Melhor negociação:
735.00 USD
Pior negociação:
-509.60 USD
Lucro bruto:
25 870.47 USD (450 628 pips)
Perda bruta:
-11 245.31 USD (416 371 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (1 234.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 877.07 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
3.82%
Depósito máximo carregado:
7.85%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
14.03
Negociações longas:
2 403 (57.27%)
Negociações curtas:
1 793 (42.73%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
3.49 USD
Lucro médio:
8.95 USD
Perda média:
-8.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-752.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 042.65 USD (3)
Crescimento mensal:
66.56%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
410.49 USD
Máximo:
1 042.65 USD (4.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.98% (1 042.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.26% (2 325.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4196
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|34K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +735.00 USD
Pior negociação: -510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 234.62 USD
Máxima perda consecutiva: -752.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
97%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
99%
4 196
68%
4%
2.30
3.49
USD
USD
23%
1:500