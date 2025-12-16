SignauxSections
Sutardi

MaxPro Averaging 1194

Sutardi
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 98%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 201
Bénéfice trades:
2 893 (68.86%)
Perte trades:
1 308 (31.14%)
Meilleure transaction:
735.00 USD
Pire transaction:
-509.60 USD
Bénéfice brut:
25 943.67 USD (451 357 pips)
Perte brute:
-11 283.51 USD (416 753 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (1 234.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 877.07 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
3.82%
Charge de dépôt maximale:
7.85%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
14.06
Longs trades:
2 403 (57.20%)
Courts trades:
1 798 (42.80%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
3.49 USD
Bénéfice moyen:
8.97 USD
Perte moyenne:
-8.63 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-752.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 042.65 USD (3)
Croissance mensuelle:
67.12%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
410.49 USD
Maximal:
1 042.65 USD (4.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.98% (1 042.65 USD)
Par fonds propres:
23.26% (2 325.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4201
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +735.00 USD
Pire transaction: -510 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 234.62 USD
Perte consécutive maximale: -752.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Aucun avis
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.16 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MaxPro Averaging 1194
30 USD par mois
98%
0
0
USD
11K
USD
5
99%
4 201
68%
4%
2.29
3.49
USD
23%
1:500
