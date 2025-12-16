- 成长
交易:
4 193
盈利交易:
2 887 (68.85%)
亏损交易:
1 306 (31.15%)
最好交易:
735.00 USD
最差交易:
-509.60 USD
毛利:
25 835.67 USD (450 280 pips)
毛利亏损:
-11 232.41 USD (416 243 pips)
最大连续赢利:
48 (1 234.62 USD)
最大连续盈利:
1 877.07 USD (19)
夏普比率:
0.11
交易活动:
3.82%
最大入金加载:
7.85%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
14.01
长期交易:
2 403 (57.31%)
短期交易:
1 790 (42.69%)
利润因子:
2.30
预期回报:
3.48 USD
平均利润:
8.95 USD
平均损失:
-8.60 USD
最大连续失误:
36 (-752.15 USD)
最大连续亏损:
-1 042.65 USD (3)
每月增长:
66.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
410.49 USD
最大值:
1 042.65 USD (4.00%)
相对跌幅:
结余:
4.98% (1 042.65 USD)
净值:
23.26% (2 325.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4193
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|34K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
没有评论
