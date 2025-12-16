- Incremento
Total de Trades:
4 193
Transacciones Rentables:
2 887 (68.85%)
Transacciones Irrentables:
1 306 (31.15%)
Mejor transacción:
735.00 USD
Peor transacción:
-509.60 USD
Beneficio Bruto:
25 835.67 USD (450 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 232.41 USD (416 243 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (1 234.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 877.07 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
3.82%
Carga máxima del depósito:
7.85%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
14.01
Transacciones Largas:
2 403 (57.31%)
Transacciones Cortas:
1 790 (42.69%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
3.48 USD
Beneficio medio:
8.95 USD
Pérdidas medias:
-8.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-752.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 042.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
66.21%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
410.49 USD
Máxima:
1 042.65 USD (4.00%)
Reducción relativa:
De balance:
4.98% (1 042.65 USD)
De fondos:
23.26% (2 325.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4193
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|34K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +735.00 USD
Peor transacción: -510 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 234.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -752.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
