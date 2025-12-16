SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MaxPro Averaging 1194
Sutardi

MaxPro Averaging 1194

Sutardi
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 97%
Headway-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 193
Transacciones Rentables:
2 887 (68.85%)
Transacciones Irrentables:
1 306 (31.15%)
Mejor transacción:
735.00 USD
Peor transacción:
-509.60 USD
Beneficio Bruto:
25 835.67 USD (450 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 232.41 USD (416 243 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (1 234.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 877.07 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
3.82%
Carga máxima del depósito:
7.85%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
14.01
Transacciones Largas:
2 403 (57.31%)
Transacciones Cortas:
1 790 (42.69%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
3.48 USD
Beneficio medio:
8.95 USD
Pérdidas medias:
-8.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-752.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 042.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
66.21%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
410.49 USD
Máxima:
1 042.65 USD (4.00%)
Reducción relativa:
De balance:
4.98% (1 042.65 USD)
De fondos:
23.26% (2 325.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4193
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 34K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +735.00 USD
Peor transacción: -510 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 234.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -752.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.16 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MaxPro Averaging 1194
30 USD al mes
97%
0
0
USD
10K
USD
5
99%
4 193
68%
4%
2.30
3.48
USD
23%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.