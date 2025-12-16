- 자본
- 축소
트레이드:
4 315
이익 거래:
2 978 (69.01%)
손실 거래:
1 337 (30.98%)
최고의 거래:
735.00 USD
최악의 거래:
-509.60 USD
총 수익:
27 463.03 USD (475 903 pips)
총 손실:
-11 794.11 USD (426 022 pips)
연속 최대 이익:
48 (1 234.62 USD)
1 877.07 USD (19)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
5.00%
최대 입금량:
7.85%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
15.03
롱(주식매수):
2 490 (57.71%)
숏(주식차입매도):
1 825 (42.29%)
수익 요인:
2.33
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
9.22 USD
평균 손실:
-8.82 USD
연속 최대 손실:
36 (-752.15 USD)
연속 최대 손실:
-1 042.65 USD (3)
월별 성장률:
42.48%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
410.49 USD
최대한의:
1 042.65 USD (4.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.98% (1 042.65 USD)
자본금별:
23.26% (2 325.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4315
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|50K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +735.00 USD
최악의 거래: -510 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 234.62 USD
연속 최대 손실: -752.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
리뷰 없음
