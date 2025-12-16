시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MaxPro Averaging 1194
Sutardi

MaxPro Averaging 1194

Sutardi
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 118%
Headway-Real
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 315
이익 거래:
2 978 (69.01%)
손실 거래:
1 337 (30.98%)
최고의 거래:
735.00 USD
최악의 거래:
-509.60 USD
총 수익:
27 463.03 USD (475 903 pips)
총 손실:
-11 794.11 USD (426 022 pips)
연속 최대 이익:
48 (1 234.62 USD)
연속 최대 이익:
1 877.07 USD (19)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
5.00%
최대 입금량:
7.85%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
15.03
롱(주식매수):
2 490 (57.71%)
숏(주식차입매도):
1 825 (42.29%)
수익 요인:
2.33
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
9.22 USD
평균 손실:
-8.82 USD
연속 최대 손실:
36 (-752.15 USD)
연속 최대 손실:
-1 042.65 USD (3)
월별 성장률:
42.48%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
410.49 USD
최대한의:
1 042.65 USD (4.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.98% (1 042.65 USD)
자본금별:
23.26% (2 325.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 4315
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 50K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +735.00 USD
최악의 거래: -510 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 234.62 USD
연속 최대 손실: -752.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.16 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MaxPro Averaging 1194
월별 40 USD
118%
0
0
USD
11K
USD
6
99%
4 315
69%
5%
2.32
3.63
USD
23%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.