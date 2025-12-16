СигналыРазделы
Sutardi

MaxPro Averaging 1194

Sutardi
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 195
Прибыльных трейдов:
2 888 (68.84%)
Убыточных трейдов:
1 307 (31.16%)
Лучший трейд:
735.00 USD
Худший трейд:
-509.60 USD
Общая прибыль:
25 864.57 USD (450 569 pips)
Общий убыток:
-11 245.31 USD (416 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (1 234.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 877.07 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.82%
Макс. загрузка депозита:
7.85%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
14.02
Длинных трейдов:
2 403 (57.28%)
Коротких трейдов:
1 792 (42.72%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
8.96 USD
Средний убыток:
-8.60 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-752.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 042.65 USD (3)
Прирост в месяц:
66.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
410.49 USD
Максимальная:
1 042.65 USD (4.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.98% (1 042.65 USD)
По эквити:
23.26% (2 325.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4195
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 34K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +735.00 USD
Худший трейд: -510 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 234.62 USD
Макс. убыток в серии: -752.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
25.37 × 76
FusionMarkets-Live 2
51.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
52.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.28 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.16 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
