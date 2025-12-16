- Прирост
Всего трейдов:
4 195
Прибыльных трейдов:
2 888 (68.84%)
Убыточных трейдов:
1 307 (31.16%)
Лучший трейд:
735.00 USD
Худший трейд:
-509.60 USD
Общая прибыль:
25 864.57 USD (450 569 pips)
Общий убыток:
-11 245.31 USD (416 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (1 234.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 877.07 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.82%
Макс. загрузка депозита:
7.85%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
14.02
Длинных трейдов:
2 403 (57.28%)
Коротких трейдов:
1 792 (42.72%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
8.96 USD
Средний убыток:
-8.60 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-752.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 042.65 USD (3)
Прирост в месяц:
66.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
410.49 USD
Максимальная:
1 042.65 USD (4.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.98% (1 042.65 USD)
По эквити:
23.26% (2 325.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4195
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|34K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +735.00 USD
Худший трейд: -510 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 234.62 USD
Макс. убыток в серии: -752.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.37 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|51.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|52.00 × 1
Нет отзывов
