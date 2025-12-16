- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 199
利益トレード:
2 891 (68.84%)
損失トレード:
1 308 (31.15%)
ベストトレード:
735.00 USD
最悪のトレード:
-509.60 USD
総利益:
25 932.57 USD (451 247 pips)
総損失:
-11 283.51 USD (416 753 pips)
最大連続の勝ち:
48 (1 234.62 USD)
最大連続利益:
1 877.07 USD (19)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
3.82%
最大入金額:
7.85%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
14.05
長いトレード:
2 403 (57.23%)
短いトレード:
1 796 (42.77%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
3.49 USD
平均利益:
8.97 USD
平均損失:
-8.63 USD
最大連続の負け:
36 (-752.15 USD)
最大連続損失:
-1 042.65 USD (3)
月間成長:
66.94%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
410.49 USD
最大の:
1 042.65 USD (4.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.98% (1 042.65 USD)
エクイティによる:
23.26% (2 325.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4199
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|34K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +735.00 USD
最悪のトレード: -510 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 234.62 USD
最大連続損失: -752.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|26.38 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|102.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
98%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
99%
4 199
68%
4%
2.29
3.49
USD
USD
23%
1:500