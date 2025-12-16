- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 201
Profit Trade:
2 893 (68.86%)
Loss Trade:
1 308 (31.14%)
Best Trade:
735.00 USD
Worst Trade:
-509.60 USD
Profitto lordo:
25 943.67 USD (451 357 pips)
Perdita lorda:
-11 283.51 USD (416 753 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (1 234.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 877.07 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
3.82%
Massimo carico di deposito:
7.85%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
14.06
Long Trade:
2 403 (57.20%)
Short Trade:
1 798 (42.80%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
3.49 USD
Profitto medio:
8.97 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-752.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 042.65 USD (3)
Crescita mensile:
67.12%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
410.49 USD
Massimale:
1 042.65 USD (4.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.98% (1 042.65 USD)
Per equità:
23.26% (2 325.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4201
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +735.00 USD
Worst Trade: -510 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 234.62 USD
Massima perdita consecutiva: -752.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Non ci sono recensioni
