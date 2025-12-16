SinyallerBölümler
LUBOS FELCMAN

Beeling2

LUBOS FELCMAN
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
139 (82.73%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (17.26%)
En iyi işlem:
46.43 EUR
En kötü işlem:
-35.59 EUR
Brüt kâr:
561.32 EUR (49 726 pips)
Brüt zarar:
-283.97 EUR (26 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (131.13 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.13 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.38%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
81 (48.21%)
Satış işlemleri:
87 (51.79%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
1.65 EUR
Ortalama kâr:
4.04 EUR
Ortalama zarar:
-9.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-35.59 EUR (1)
Aylık büyüme:
6.78%
Yıllık tahmin:
82.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
42.92 EUR (6.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.52% (37.23 EUR)
Varlığa göre:
2.20% (24.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 75
EURUSD 35
USDCAD 26
EURGBP 14
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 78
EURUSD 81
USDCAD 45
EURGBP 46
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 8.4K
EURUSD 4.5K
USDCAD 5.8K
EURGBP 1.7K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.43 EUR
En kötü işlem: -36 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +131.13 EUR
Maksimum ardışık zarar: -32.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.00 × 2
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.