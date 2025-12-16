- Büyüme
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
139 (82.73%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (17.26%)
En iyi işlem:
46.43 EUR
En kötü işlem:
-35.59 EUR
Brüt kâr:
561.32 EUR (49 726 pips)
Brüt zarar:
-283.97 EUR (26 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (131.13 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.13 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.38%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
81 (48.21%)
Satış işlemleri:
87 (51.79%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
1.65 EUR
Ortalama kâr:
4.04 EUR
Ortalama zarar:
-9.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-35.59 EUR (1)
Aylık büyüme:
6.78%
Yıllık tahmin:
82.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
42.92 EUR (6.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.52% (37.23 EUR)
Varlığa göre:
2.20% (24.86 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|35
|USDCAD
|26
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|12
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|78
|EURUSD
|81
|USDCAD
|45
|EURGBP
|46
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|25
|NZDCHF
|8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.4K
|EURUSD
|4.5K
|USDCAD
|5.8K
|EURGBP
|1.7K
|NZDCAD
|2.1K
|CADCHF
|-296
|NZDCHF
|699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.43 EUR
En kötü işlem: -36 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +131.13 EUR
Maksimum ardışık zarar: -32.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
OneTrade-Real
|0.00 × 2
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
ICMarkets-Live07
|0.38 × 61
ICMarkets-Live06
|0.38 × 196
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
Monex-Server2
|0.67 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
28
100%
168
82%
100%
1.97
1.65
EUR
EUR
7%
1:200