交易:
173
盈利交易:
142 (82.08%)
亏损交易:
31 (17.92%)
最好交易:
46.43 EUR
最差交易:
-35.59 EUR
毛利:
574.76 EUR (50 530 pips)
毛利亏损:
-322.59 EUR (29 667 pips)
最大连续赢利:
28 (131.13 EUR)
最大连续盈利:
131.13 EUR (28)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
5 天
采收率:
5.88
长期交易:
84 (48.55%)
短期交易:
89 (51.45%)
利润因子:
1.78
预期回报:
1.46 EUR
平均利润:
4.05 EUR
平均损失:
-10.41 EUR
最大连续失误:
5 (-32.07 EUR)
最大连续亏损:
-35.59 EUR (1)
每月增长:
4.33%
年度预测:
52.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
42.92 EUR (6.18%)
相对跌幅:
结余:
6.52% (37.23 EUR)
净值:
3.82% (43.52 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|77
|EURUSD
|36
|USDCAD
|27
|EURGBP
|15
|NZDCAD
|12
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|74
|EURUSD
|87
|USDCAD
|8
|EURGBP
|52
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|25
|NZDCHF
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|7.6K
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|4K
|EURGBP
|2.2K
|NZDCAD
|2.1K
|CADCHF
|-296
|NZDCHF
|699
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.43 EUR
最差交易: -36 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +131.13 EUR
最大连续亏损: -32.07 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 61
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 196
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 59
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 30
|
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
29
100%
173
82%
100%
1.78
1.46
EUR
EUR
7%
1:200