信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Beeling2
LUBOS FELCMAN

Beeling2

LUBOS FELCMAN
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 45%
Darwinex-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
173
盈利交易:
142 (82.08%)
亏损交易:
31 (17.92%)
最好交易:
46.43 EUR
最差交易:
-35.59 EUR
毛利:
574.76 EUR (50 530 pips)
毛利亏损:
-322.59 EUR (29 667 pips)
最大连续赢利:
28 (131.13 EUR)
最大连续盈利:
131.13 EUR (28)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
5 天
采收率:
5.88
长期交易:
84 (48.55%)
短期交易:
89 (51.45%)
利润因子:
1.78
预期回报:
1.46 EUR
平均利润:
4.05 EUR
平均损失:
-10.41 EUR
最大连续失误:
5 (-32.07 EUR)
最大连续亏损:
-35.59 EUR (1)
每月增长:
4.33%
年度预测:
52.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
42.92 EUR (6.18%)
相对跌幅:
结余:
6.52% (37.23 EUR)
净值:
3.82% (43.52 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 77
EURUSD 36
USDCAD 27
EURGBP 15
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 74
EURUSD 87
USDCAD 8
EURGBP 52
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 7.6K
EURUSD 4.7K
USDCAD 4K
EURGBP 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.43 EUR
最差交易: -36 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +131.13 EUR
最大连续亏损: -32.07 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.00 × 2
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
178 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Beeling2
每月30 USD
45%
0
0
USD
1.1K
EUR
29
100%
173
82%
100%
1.78
1.46
EUR
7%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载