- 자본
- 축소
트레이드:
177
이익 거래:
144 (81.35%)
손실 거래:
33 (18.64%)
최고의 거래:
46.43 EUR
최악의 거래:
-35.59 EUR
총 수익:
584.43 EUR (51 660 pips)
총 손실:
-335.86 EUR (31 777 pips)
연속 최대 이익:
28 (131.13 EUR)
연속 최대 이익:
131.13 EUR (28)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
53.62%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
5.79
롱(주식매수):
85 (48.02%)
숏(주식차입매도):
92 (51.98%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
1.40 EUR
평균 이익:
4.06 EUR
평균 손실:
-10.18 EUR
연속 최대 손실:
5 (-32.07 EUR)
연속 최대 손실:
-35.59 EUR (1)
월별 성장률:
-0.47%
연간 예측:
-5.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
42.92 EUR (6.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.52% (37.23 EUR)
자본금별:
6.86% (75.65 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|79
|EURUSD
|38
|USDCAD
|27
|EURGBP
|15
|NZDCAD
|12
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|59
|EURUSD
|98
|USDCAD
|8
|EURGBP
|52
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|25
|NZDCHF
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|5.5K
|EURUSD
|5.8K
|USDCAD
|4K
|EURGBP
|2.2K
|NZDCAD
|2.1K
|CADCHF
|-296
|NZDCHF
|699
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.43 EUR
최악의 거래: -36 EUR
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +131.13 EUR
연속 최대 손실: -32.07 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 61
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 196
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 59
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 30
|
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
44%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
31
100%
177
81%
100%
1.74
1.40
EUR
EUR
7%
1:200