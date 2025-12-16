SignaleKategorien
LUBOS FELCMAN

Beeling2


0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
142 (82.08%)
Verlusttrades:
31 (17.92%)
Bester Trade:
46.43 EUR
Schlechtester Trade:
-35.59 EUR
Bruttoprofit:
574.76 EUR (50 530 pips)
Bruttoverlust:
-322.59 EUR (29 667 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (131.13 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
131.13 EUR (28)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
22.71%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
5.88
Long-Positionen:
84 (48.55%)
Short-Positionen:
89 (51.45%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
1.46 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.41 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-32.07 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.59 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
4.33%
Jahresprognose:
52.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
42.92 EUR (6.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.52% (37.23 EUR)
Kapital:
3.82% (43.52 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 77
EURUSD 36
USDCAD 27
EURGBP 15
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 74
EURUSD 87
USDCAD 8
EURGBP 52
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 7.6K
EURUSD 4.7K
USDCAD 4K
EURGBP 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.43 EUR
Schlechtester Trade: -36 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.13 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.07 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
GerchikCo-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
noch 179 ...
Keine Bewertungen
Kopieren

