СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Beeling2
LUBOS FELCMAN

Beeling2

LUBOS FELCMAN
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
142 (82.08%)
Убыточных трейдов:
31 (17.92%)
Лучший трейд:
46.43 EUR
Худший трейд:
-35.59 EUR
Общая прибыль:
574.76 EUR (50 530 pips)
Общий убыток:
-322.59 EUR (29 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (131.13 EUR)
Макс. прибыль в серии:
131.13 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
5.88
Длинных трейдов:
84 (48.55%)
Коротких трейдов:
89 (51.45%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
1.46 EUR
Средняя прибыль:
4.05 EUR
Средний убыток:
-10.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.07 EUR)
Макс. убыток в серии:
-35.59 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.33%
Годовой прогноз:
52.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
42.92 EUR (6.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.52% (37.23 EUR)
По эквити:
3.82% (43.52 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 77
EURUSD 36
USDCAD 27
EURGBP 15
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 74
EURUSD 87
USDCAD 8
EURGBP 52
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 7.6K
EURUSD 4.7K
USDCAD 4K
EURGBP 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.43 EUR
Худший трейд: -36 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +131.13 EUR
Макс. убыток в серии: -32.07 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.00 × 2
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
еще 178...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Beeling2
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
1.1K
EUR
29
100%
173
82%
100%
1.78
1.46
EUR
7%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.