Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
142 (82.08%)
Убыточных трейдов:
31 (17.92%)
Лучший трейд:
46.43 EUR
Худший трейд:
-35.59 EUR
Общая прибыль:
574.76 EUR (50 530 pips)
Общий убыток:
-322.59 EUR (29 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (131.13 EUR)
Макс. прибыль в серии:
131.13 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
5.88
Длинных трейдов:
84 (48.55%)
Коротких трейдов:
89 (51.45%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
1.46 EUR
Средняя прибыль:
4.05 EUR
Средний убыток:
-10.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.07 EUR)
Макс. убыток в серии:
-35.59 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.33%
Годовой прогноз:
52.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
42.92 EUR (6.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.52% (37.23 EUR)
По эквити:
3.82% (43.52 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|77
|EURUSD
|36
|USDCAD
|27
|EURGBP
|15
|NZDCAD
|12
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|74
|EURUSD
|87
|USDCAD
|8
|EURGBP
|52
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|25
|NZDCHF
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|7.6K
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|4K
|EURGBP
|2.2K
|NZDCAD
|2.1K
|CADCHF
|-296
|NZDCHF
|699
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.43 EUR
Худший трейд: -36 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +131.13 EUR
Макс. убыток в серии: -32.07 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 61
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 196
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 59
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 30
|
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
29
100%
173
82%
100%
1.78
1.46
EUR
EUR
7%
1:200