Negociações:
173
Negociações com lucro:
142 (82.08%)
Negociações com perda:
31 (17.92%)
Melhor negociação:
46.43 EUR
Pior negociação:
-35.59 EUR
Lucro bruto:
574.76 EUR (50 530 pips)
Perda bruta:
-322.59 EUR (29 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (131.13 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
131.13 EUR (28)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.71%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
5.88
Negociações longas:
84 (48.55%)
Negociações curtas:
89 (51.45%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
1.46 EUR
Lucro médio:
4.05 EUR
Perda média:
-10.41 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.07 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-35.59 EUR (1)
Crescimento mensal:
4.33%
Previsão anual:
52.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
42.92 EUR (6.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.52% (37.23 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.82% (43.52 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|77
|EURUSD
|36
|USDCAD
|27
|EURGBP
|15
|NZDCAD
|12
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|74
|EURUSD
|87
|USDCAD
|8
|EURGBP
|52
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|25
|NZDCHF
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|7.6K
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|4K
|EURGBP
|2.2K
|NZDCAD
|2.1K
|CADCHF
|-296
|NZDCHF
|699
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.43 EUR
Pior negociação: -36 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +131.13 EUR
Máxima perda consecutiva: -32.07 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 61
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 196
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 59
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 30
|
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
45%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
29
100%
173
82%
100%
1.78
1.46
EUR
EUR
7%
1:200