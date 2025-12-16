SinaisSeções
LUBOS FELCMAN

Beeling2

LUBOS FELCMAN
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 45%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
142 (82.08%)
Negociações com perda:
31 (17.92%)
Melhor negociação:
46.43 EUR
Pior negociação:
-35.59 EUR
Lucro bruto:
574.76 EUR (50 530 pips)
Perda bruta:
-322.59 EUR (29 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (131.13 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
131.13 EUR (28)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.71%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
5.88
Negociações longas:
84 (48.55%)
Negociações curtas:
89 (51.45%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
1.46 EUR
Lucro médio:
4.05 EUR
Perda média:
-10.41 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.07 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-35.59 EUR (1)
Crescimento mensal:
4.33%
Previsão anual:
52.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
42.92 EUR (6.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.52% (37.23 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.82% (43.52 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 77
EURUSD 36
USDCAD 27
EURGBP 15
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 74
EURUSD 87
USDCAD 8
EURGBP 52
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 7.6K
EURUSD 4.7K
USDCAD 4K
EURGBP 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.43 EUR
Pior negociação: -36 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +131.13 EUR
Máxima perda consecutiva: -32.07 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
GerchikCo-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
179 mais ...
Sem comentários
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.