LUBOS FELCMAN

Beeling2

LUBOS FELCMAN
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
139 (82.73%)
Perte trades:
29 (17.26%)
Meilleure transaction:
46.43 EUR
Pire transaction:
-35.59 EUR
Bénéfice brut:
561.32 EUR (49 726 pips)
Perte brute:
-283.97 EUR (26 868 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (131.13 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
131.13 EUR (28)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.38%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
6.46
Longs trades:
81 (48.21%)
Courts trades:
87 (51.79%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
1.65 EUR
Bénéfice moyen:
4.04 EUR
Perte moyenne:
-9.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-32.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-35.59 EUR (1)
Croissance mensuelle:
6.78%
Prévision annuelle:
82.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
42.92 EUR (6.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.52% (37.23 EUR)
Par fonds propres:
2.20% (24.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 75
EURUSD 35
USDCAD 26
EURGBP 14
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 78
EURUSD 81
USDCAD 45
EURGBP 46
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 8.4K
EURUSD 4.5K
USDCAD 5.8K
EURGBP 1.7K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.43 EUR
Pire transaction: -36 EUR
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +131.13 EUR
Perte consécutive maximale: -32.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.00 × 2
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
178 plus...
Aucun avis
