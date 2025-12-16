- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
142 (82.08%)
損失トレード:
31 (17.92%)
ベストトレード:
46.43 EUR
最悪のトレード:
-35.59 EUR
総利益:
574.76 EUR (50 530 pips)
総損失:
-322.59 EUR (29 667 pips)
最大連続の勝ち:
28 (131.13 EUR)
最大連続利益:
131.13 EUR (28)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.71%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
5.88
長いトレード:
84 (48.55%)
短いトレード:
89 (51.45%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
1.46 EUR
平均利益:
4.05 EUR
平均損失:
-10.41 EUR
最大連続の負け:
5 (-32.07 EUR)
最大連続損失:
-35.59 EUR (1)
月間成長:
4.33%
年間予想:
52.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
42.92 EUR (6.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.52% (37.23 EUR)
エクイティによる:
3.82% (43.52 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|77
|EURUSD
|36
|USDCAD
|27
|EURGBP
|15
|NZDCAD
|12
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|74
|EURUSD
|87
|USDCAD
|8
|EURGBP
|52
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|25
|NZDCHF
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|7.6K
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|4K
|EURGBP
|2.2K
|NZDCAD
|2.1K
|CADCHF
|-296
|NZDCHF
|699
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.43 EUR
最悪のトレード: -36 EUR
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +131.13 EUR
最大連続損失: -32.07 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 61
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 196
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 59
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 30
|
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
