シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Beeling2
LUBOS FELCMAN

Beeling2

LUBOS FELCMAN
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 45%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
142 (82.08%)
損失トレード:
31 (17.92%)
ベストトレード:
46.43 EUR
最悪のトレード:
-35.59 EUR
総利益:
574.76 EUR (50 530 pips)
総損失:
-322.59 EUR (29 667 pips)
最大連続の勝ち:
28 (131.13 EUR)
最大連続利益:
131.13 EUR (28)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.71%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
5.88
長いトレード:
84 (48.55%)
短いトレード:
89 (51.45%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
1.46 EUR
平均利益:
4.05 EUR
平均損失:
-10.41 EUR
最大連続の負け:
5 (-32.07 EUR)
最大連続損失:
-35.59 EUR (1)
月間成長:
4.33%
年間予想:
52.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
42.92 EUR (6.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.52% (37.23 EUR)
エクイティによる:
3.82% (43.52 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 77
EURUSD 36
USDCAD 27
EURGBP 15
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 74
EURUSD 87
USDCAD 8
EURGBP 52
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 7.6K
EURUSD 4.7K
USDCAD 4K
EURGBP 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.43 EUR
最悪のトレード: -36 EUR
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +131.13 EUR
最大連続損失: -32.07 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
GerchikCo-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
179 より多く...
レビューなし
