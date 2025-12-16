SegnaliSezioni
LUBOS FELCMAN

Beeling2

LUBOS FELCMAN
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
139 (82.73%)
Loss Trade:
29 (17.26%)
Best Trade:
46.43 EUR
Worst Trade:
-35.59 EUR
Profitto lordo:
561.32 EUR (49 726 pips)
Perdita lorda:
-283.97 EUR (26 868 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (131.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.13 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
81 (48.21%)
Short Trade:
87 (51.79%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
1.65 EUR
Profitto medio:
4.04 EUR
Perdita media:
-9.79 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-32.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35.59 EUR (1)
Crescita mensile:
6.78%
Previsione annuale:
82.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
42.92 EUR (6.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (37.23 EUR)
Per equità:
2.20% (24.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 75
EURUSD 35
USDCAD 26
EURGBP 14
NZDCAD 12
CADCHF 5
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 78
EURUSD 81
USDCAD 45
EURGBP 46
NZDCAD 34
CADCHF 25
NZDCHF 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 8.4K
EURUSD 4.5K
USDCAD 5.8K
EURGBP 1.7K
NZDCAD 2.1K
CADCHF -296
NZDCHF 699
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.43 EUR
Worst Trade: -36 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +131.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -32.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.00 × 2
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
ICMarkets-Live07
0.38 × 61
ICMarkets-Live06
0.38 × 196
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.51 × 59
CFHMarkets-Live1
0.53 × 30
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.67 × 46
178 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Beeling2
30USD al mese
48%
0
0
USD
1.1K
EUR
28
100%
168
82%
100%
1.97
1.65
EUR
7%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.