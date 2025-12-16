- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
139 (82.73%)
Loss Trade:
29 (17.26%)
Best Trade:
46.43 EUR
Worst Trade:
-35.59 EUR
Profitto lordo:
561.32 EUR (49 726 pips)
Perdita lorda:
-283.97 EUR (26 868 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (131.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.13 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
81 (48.21%)
Short Trade:
87 (51.79%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
1.65 EUR
Profitto medio:
4.04 EUR
Perdita media:
-9.79 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-32.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35.59 EUR (1)
Crescita mensile:
6.78%
Previsione annuale:
82.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
42.92 EUR (6.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (37.23 EUR)
Per equità:
2.20% (24.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|75
|EURUSD
|35
|USDCAD
|26
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|12
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|78
|EURUSD
|81
|USDCAD
|45
|EURGBP
|46
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|25
|NZDCHF
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8.4K
|EURUSD
|4.5K
|USDCAD
|5.8K
|EURGBP
|1.7K
|NZDCAD
|2.1K
|CADCHF
|-296
|NZDCHF
|699
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.43 EUR
Worst Trade: -36 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +131.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -32.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 61
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 196
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.51 × 59
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 30
|
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
178 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
48%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
28
100%
168
82%
100%
1.97
1.65
EUR
EUR
7%
1:200