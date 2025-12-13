- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
205 (74.27%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (25.72%)
En iyi işlem:
60.26 USD
En kötü işlem:
-25.62 USD
Brüt kâr:
920.88 USD (47 380 pips)
Brüt zarar:
-541.00 USD (27 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (65.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.98 USD (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.56
Alış işlemleri:
153 (55.43%)
Satış işlemleri:
123 (44.57%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-7.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-64.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.69 USD (8)
Aylık büyüme:
16.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.02 USD
Maksimum:
83.29 USD (4.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.08% (83.29 USD)
Varlığa göre:
3.22% (68.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|76
|EURUSD
|71
|XAUUSD
|63
|GBPAUD
|25
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|9
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|121
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|99
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|26
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|52
|USDCAD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|2K
|EURUSD
|4.8K
|XAUUSD
|6.9K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPJPY
|1K
|EURGBP
|94
|NZDUSD
|278
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|992
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.26 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +65.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 9
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
ICMarketsSC-Live26
|1.18 × 1508
|
FBS-Real-2
|2.91 × 615
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live17
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.35 × 569
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
