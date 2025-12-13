SinyallerBölümler
TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
205 (74.27%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (25.72%)
En iyi işlem:
60.26 USD
En kötü işlem:
-25.62 USD
Brüt kâr:
920.88 USD (47 380 pips)
Brüt zarar:
-541.00 USD (27 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (65.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.98 USD (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.56
Alış işlemleri:
153 (55.43%)
Satış işlemleri:
123 (44.57%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-7.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-64.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.69 USD (8)
Aylık büyüme:
16.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.02 USD
Maksimum:
83.29 USD (4.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.08% (83.29 USD)
Varlığa göre:
3.22% (68.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 76
EURUSD 71
XAUUSD 63
GBPAUD 25
GBPJPY 24
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 2
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 121
EURUSD 41
XAUUSD 99
GBPAUD 6
GBPJPY 26
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 52
USDCAD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 2K
EURUSD 4.8K
XAUUSD 6.9K
GBPAUD 1.9K
GBPJPY 1K
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.5K
USDCAD 992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.26 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +65.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.18 × 1508
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live17
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.35 × 569
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
5 daha fazla...
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
