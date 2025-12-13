SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TWO in ONE FX
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 22%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
205 (74.27%)
Loss Trade:
71 (25.72%)
Best Trade:
60.26 USD
Worst Trade:
-25.62 USD
Profitto lordo:
920.88 USD (47 380 pips)
Perdita lorda:
-541.00 USD (27 832 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (65.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.98 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.56
Long Trade:
153 (55.43%)
Short Trade:
123 (44.57%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
4.49 USD
Perdita media:
-7.62 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-64.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.69 USD (8)
Crescita mensile:
16.44%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.02 USD
Massimale:
83.29 USD (4.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.08% (83.29 USD)
Per equità:
3.22% (68.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 76
EURUSD 71
XAUUSD 63
GBPAUD 25
GBPJPY 24
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 2
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 121
EURUSD 41
XAUUSD 99
GBPAUD 6
GBPJPY 26
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 52
USDCAD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 2K
EURUSD 4.8K
XAUUSD 6.9K
GBPAUD 1.9K
GBPJPY 1K
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.5K
USDCAD 992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.26 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +65.00 USD
Massima perdita consecutiva: -64.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.18 × 1508
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live17
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.35 × 569
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
5 più
Non ci sono recensioni
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
