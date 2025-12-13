- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
205 (74.27%)
Loss Trade:
71 (25.72%)
Best Trade:
60.26 USD
Worst Trade:
-25.62 USD
Profitto lordo:
920.88 USD (47 380 pips)
Perdita lorda:
-541.00 USD (27 832 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (65.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.98 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.56
Long Trade:
153 (55.43%)
Short Trade:
123 (44.57%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
4.49 USD
Perdita media:
-7.62 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-64.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.69 USD (8)
Crescita mensile:
16.44%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.02 USD
Massimale:
83.29 USD (4.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.08% (83.29 USD)
Per equità:
3.22% (68.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|76
|EURUSD
|71
|XAUUSD
|63
|GBPAUD
|25
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|9
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|121
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|99
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|26
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|52
|USDCAD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|2K
|EURUSD
|4.8K
|XAUUSD
|6.9K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPJPY
|1K
|EURGBP
|94
|NZDUSD
|278
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|992
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.26 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +65.00 USD
Massima perdita consecutiva: -64.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 9
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
ICMarketsSC-Live26
|1.18 × 1508
|
FBS-Real-2
|2.91 × 615
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live17
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.35 × 569
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
