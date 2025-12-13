시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TWO in ONE FX
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
Headway-Real
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
455
이익 거래:
339 (74.50%)
손실 거래:
116 (25.49%)
최고의 거래:
60.26 USD
최악의 거래:
-30.42 USD
총 수익:
1 459.15 USD (73 981 pips)
총 손실:
-966.22 USD (44 104 pips)
연속 최대 이익:
25 (65.00 USD)
연속 최대 이익:
104.98 USD (14)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.82%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
74
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.16
롱(주식매수):
262 (57.58%)
숏(주식차입매도):
193 (42.42%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
4.30 USD
평균 손실:
-8.33 USD
연속 최대 손실:
8 (-64.69 USD)
연속 최대 손실:
-64.69 USD (8)
월별 성장률:
9.62%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.02 USD
최대한의:
118.51 USD (5.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.45% (118.51 USD)
자본금별:
10.83% (200.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 132
EURUSD 102
USDCHF 95
GBPAUD 73
GBPJPY 30
EURGBP 9
USDJPY 6
NZDUSD 5
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 288
EURUSD 34
USDCHF 150
GBPAUD 41
GBPJPY -118
EURGBP 1
USDJPY 56
NZDUSD 4
USDCAD 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 5.9K
USDCHF 3.4K
GBPAUD 6K
GBPJPY -2.1K
EURGBP 94
USDJPY 1.6K
NZDUSD 278
USDCAD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +60.26 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +65.00 USD
연속 최대 손실: -64.69 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.06 × 1849
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
7 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.30 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 09:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TWO in ONE FX
월별 30 USD
28%
0
0
USD
1.9K
USD
12
93%
455
74%
100%
1.51
1.08
USD
11%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.