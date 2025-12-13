- 자본
- 축소
트레이드:
455
이익 거래:
339 (74.50%)
손실 거래:
116 (25.49%)
최고의 거래:
60.26 USD
최악의 거래:
-30.42 USD
총 수익:
1 459.15 USD (73 981 pips)
총 손실:
-966.22 USD (44 104 pips)
연속 최대 이익:
25 (65.00 USD)
연속 최대 이익:
104.98 USD (14)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.82%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
74
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.16
롱(주식매수):
262 (57.58%)
숏(주식차입매도):
193 (42.42%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
4.30 USD
평균 손실:
-8.33 USD
연속 최대 손실:
8 (-64.69 USD)
연속 최대 손실:
-64.69 USD (8)
월별 성장률:
9.62%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.02 USD
최대한의:
118.51 USD (5.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.45% (118.51 USD)
자본금별:
10.83% (200.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|EURUSD
|102
|USDCHF
|95
|GBPAUD
|73
|GBPJPY
|30
|EURGBP
|9
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|288
|EURUSD
|34
|USDCHF
|150
|GBPAUD
|41
|GBPJPY
|-118
|EURGBP
|1
|USDJPY
|56
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|5.9K
|USDCHF
|3.4K
|GBPAUD
|6K
|GBPJPY
|-2.1K
|EURGBP
|94
|USDJPY
|1.6K
|NZDUSD
|278
|USDCAD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.26 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +65.00 USD
연속 최대 손실: -64.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 9
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
ICMarketsSC-Live26
|1.06 × 1849
|
FBS-Real-2
|2.91 × 615
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
12
93%
455
74%
100%
1.51
1.08
USD
USD
11%
1:500