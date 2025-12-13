- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
359
利益トレード:
270 (75.20%)
損失トレード:
89 (24.79%)
ベストトレード:
60.26 USD
最悪のトレード:
-26.45 USD
総利益:
1 164.43 USD (59 666 pips)
総損失:
-677.45 USD (33 227 pips)
最大連続の勝ち:
25 (65.00 USD)
最大連続利益:
104.98 USD (14)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.85
長いトレード:
206 (57.38%)
短いトレード:
153 (42.62%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
4.31 USD
平均損失:
-7.61 USD
最大連続の負け:
8 (-64.69 USD)
最大連続損失:
-64.69 USD (8)
月間成長:
12.44%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.02 USD
最大の:
83.29 USD (4.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.08% (83.29 USD)
エクイティによる:
10.63% (189.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|USDCHF
|88
|EURUSD
|83
|GBPAUD
|40
|GBPJPY
|25
|EURGBP
|9
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|233
|USDCHF
|108
|EURUSD
|32
|GBPAUD
|18
|GBPJPY
|5
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|56
|USDCAD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|USDCHF
|2.3K
|EURUSD
|5.4K
|GBPAUD
|3.4K
|GBPJPY
|479
|EURGBP
|94
|NZDUSD
|278
|USDJPY
|1.6K
|USDCAD
|992
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.26 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +65.00 USD
最大連続損失: -64.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 9
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
FBS-Real-2
|2.91 × 615
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
