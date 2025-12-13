シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TWO in ONE FX
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 29%
Headway-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
359
利益トレード:
270 (75.20%)
損失トレード:
89 (24.79%)
ベストトレード:
60.26 USD
最悪のトレード:
-26.45 USD
総利益:
1 164.43 USD (59 666 pips)
総損失:
-677.45 USD (33 227 pips)
最大連続の勝ち:
25 (65.00 USD)
最大連続利益:
104.98 USD (14)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.85
長いトレード:
206 (57.38%)
短いトレード:
153 (42.62%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
4.31 USD
平均損失:
-7.61 USD
最大連続の負け:
8 (-64.69 USD)
最大連続損失:
-64.69 USD (8)
月間成長:
12.44%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.02 USD
最大の:
83.29 USD (4.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.08% (83.29 USD)
エクイティによる:
10.63% (189.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 102
USDCHF 88
EURUSD 83
GBPAUD 40
GBPJPY 25
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 233
USDCHF 108
EURUSD 32
GBPAUD 18
GBPJPY 5
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 56
USDCAD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
USDCHF 2.3K
EURUSD 5.4K
GBPAUD 3.4K
GBPJPY 479
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.6K
USDCAD 992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.26 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +65.00 USD
最大連続損失: -64.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
6 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TWO in ONE FX
30 USD/月
29%
0
0
USD
1.8K
USD
10
93%
359
75%
100%
1.71
1.36
USD
11%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください