SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TWO in ONE FX
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 22%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
276
Bénéfice trades:
205 (74.27%)
Perte trades:
71 (25.72%)
Meilleure transaction:
60.26 USD
Pire transaction:
-25.62 USD
Bénéfice brut:
920.88 USD (47 380 pips)
Perte brute:
-541.00 USD (27 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (65.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.98 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.57%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.56
Longs trades:
153 (55.43%)
Courts trades:
123 (44.57%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.38 USD
Bénéfice moyen:
4.49 USD
Perte moyenne:
-7.62 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-64.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.69 USD (8)
Croissance mensuelle:
16.44%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.02 USD
Maximal:
83.29 USD (4.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.08% (83.29 USD)
Par fonds propres:
3.22% (68.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 76
EURUSD 71
XAUUSD 63
GBPAUD 25
GBPJPY 24
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 2
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 121
EURUSD 41
XAUUSD 99
GBPAUD 6
GBPJPY 26
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 52
USDCAD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 2K
EURUSD 4.8K
XAUUSD 6.9K
GBPAUD 1.9K
GBPJPY 1K
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.5K
USDCAD 992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.26 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +65.00 USD
Perte consécutive maximale: -64.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.18 × 1508
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live17
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.35 × 569
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
5 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire