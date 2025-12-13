SeñalesSecciones
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 29%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
359
Transacciones Rentables:
270 (75.20%)
Transacciones Irrentables:
89 (24.79%)
Mejor transacción:
60.26 USD
Peor transacción:
-26.45 USD
Beneficio Bruto:
1 164.43 USD (59 666 pips)
Pérdidas Brutas:
-677.45 USD (33 227 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (65.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.98 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.82%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.85
Transacciones Largas:
206 (57.38%)
Transacciones Cortas:
153 (42.62%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
1.36 USD
Beneficio medio:
4.31 USD
Pérdidas medias:
-7.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-64.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.69 USD (8)
Crecimiento al mes:
12.44%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.02 USD
Máxima:
83.29 USD (4.08%)
Reducción relativa:
De balance:
4.08% (83.29 USD)
De fondos:
10.63% (189.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 102
USDCHF 88
EURUSD 83
GBPAUD 40
GBPJPY 25
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 233
USDCHF 108
EURUSD 32
GBPAUD 18
GBPJPY 5
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 56
USDCAD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
USDCHF 2.3K
EURUSD 5.4K
GBPAUD 3.4K
GBPJPY 479
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.6K
USDCAD 992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.26 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +65.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
otros 6...
No hay comentarios
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
