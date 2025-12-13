SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TWO in ONE FX
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
368
Gewinntrades:
278 (75.54%)
Verlusttrades:
90 (24.46%)
Bester Trade:
60.26 USD
Schlechtester Trade:
-26.45 USD
Bruttoprofit:
1 192.64 USD (60 797 pips)
Bruttoverlust:
-696.71 USD (33 728 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (65.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
104.98 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.82%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.95
Long-Positionen:
208 (56.52%)
Short-Positionen:
160 (43.48%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-64.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.69 USD (8)
Wachstum pro Monat :
11.46%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.02 USD
Maximaler:
83.29 USD (4.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.08% (83.29 USD)
Kapital:
10.83% (200.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 104
USDCHF 89
EURUSD 84
GBPAUD 43
GBPJPY 26
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 249
USDCHF 109
EURUSD 33
GBPAUD 20
GBPJPY -14
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 56
USDCAD 36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
USDCHF 2.4K
EURUSD 5.5K
GBPAUD 3.7K
GBPJPY -22
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.6K
USDCAD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.26 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -64.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1759
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
noch 6 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.