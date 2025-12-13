SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TWO in ONE FX
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
359
Negociações com lucro:
270 (75.20%)
Negociações com perda:
89 (24.79%)
Melhor negociação:
60.26 USD
Pior negociação:
-26.45 USD
Lucro bruto:
1 164.43 USD (59 666 pips)
Perda bruta:
-677.45 USD (33 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (65.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.98 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.85
Negociações longas:
206 (57.38%)
Negociações curtas:
153 (42.62%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
4.31 USD
Perda média:
-7.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-64.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.69 USD (8)
Crescimento mensal:
12.44%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.02 USD
Máximo:
83.29 USD (4.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.08% (83.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.63% (189.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
USDCHF 88
EURUSD 83
GBPAUD 40
GBPJPY 25
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 233
USDCHF 108
EURUSD 32
GBPAUD 18
GBPJPY 5
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 56
USDCAD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
USDCHF 2.3K
EURUSD 5.4K
GBPAUD 3.4K
GBPJPY 479
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.6K
USDCAD 992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.26 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +65.00 USD
Máxima perda consecutiva: -64.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
6 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TWO in ONE FX
30 USD por mês
29%
0
0
USD
1.8K
USD
10
93%
359
75%
100%
1.71
1.36
USD
11%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.