Negociações:
359
Negociações com lucro:
270 (75.20%)
Negociações com perda:
89 (24.79%)
Melhor negociação:
60.26 USD
Pior negociação:
-26.45 USD
Lucro bruto:
1 164.43 USD (59 666 pips)
Perda bruta:
-677.45 USD (33 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (65.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.98 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.85
Negociações longas:
206 (57.38%)
Negociações curtas:
153 (42.62%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
4.31 USD
Perda média:
-7.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-64.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.69 USD (8)
Crescimento mensal:
12.44%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.02 USD
Máximo:
83.29 USD (4.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.08% (83.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.63% (189.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|USDCHF
|88
|EURUSD
|83
|GBPAUD
|40
|GBPJPY
|25
|EURGBP
|9
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|233
|USDCHF
|108
|EURUSD
|32
|GBPAUD
|18
|GBPJPY
|5
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|56
|USDCAD
|29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|USDCHF
|2.3K
|EURUSD
|5.4K
|GBPAUD
|3.4K
|GBPJPY
|479
|EURGBP
|94
|NZDUSD
|278
|USDJPY
|1.6K
|USDCAD
|992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.26 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +65.00 USD
Máxima perda consecutiva: -64.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 9
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
FBS-Real-2
|2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
FBS-Real-3
|4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
TitanFX-02
|5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
Exness-Real16
|10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
