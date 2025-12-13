- 成长
交易:
348
盈利交易:
261 (75.00%)
亏损交易:
87 (25.00%)
最好交易:
60.26 USD
最差交易:
-26.45 USD
毛利:
1 115.78 USD (57 917 pips)
毛利亏损:
-668.39 USD (32 927 pips)
最大连续赢利:
25 (65.00 USD)
最大连续盈利:
104.98 USD (14)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.64%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.37
长期交易:
195 (56.03%)
短期交易:
153 (43.97%)
利润因子:
1.67
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
4.28 USD
平均损失:
-7.68 USD
最大连续失误:
8 (-64.69 USD)
最大连续亏损:
-64.69 USD (8)
每月增长:
10.26%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
37.02 USD
最大值:
83.29 USD (4.08%)
相对跌幅:
结余:
4.08% (83.29 USD)
净值:
10.63% (189.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|USDCHF
|88
|EURUSD
|81
|GBPAUD
|40
|GBPJPY
|25
|EURGBP
|9
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|195
|USDCHF
|108
|EURUSD
|30
|GBPAUD
|18
|GBPJPY
|5
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|56
|USDCAD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|USDCHF
|2.3K
|EURUSD
|5.2K
|GBPAUD
|3.4K
|GBPJPY
|479
|EURGBP
|94
|NZDUSD
|278
|USDJPY
|1.6K
|USDCAD
|992
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.26 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +65.00 USD
最大连续亏损: -64.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 9
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
ICMarketsSC-Live26
|1.11 × 1733
|
FBS-Real-2
|2.91 × 615
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
没有评论
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
10
93%
348
75%
100%
1.66
1.29
USD
USD
11%
1:500