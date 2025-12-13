Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 11 0.00 × 4 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 GoMarkets-Real 10 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.22 × 9 ECMarkets-Live02 0.82 × 114 ICMarketsSC-Live26 1.10 × 1721 FBS-Real-2 2.91 × 615 VantageInternational-Live 16 3.33 × 12 FBS-Real-3 4.20 × 20 RoboForex-ProCent-4 4.60 × 147 VantageInternational-Live 12 5.00 × 2 TitanFX-02 5.03 × 34 ZAIXLtd-Live 5.40 × 532 ICMarketsSC-Live23 6.00 × 1 SwitchMarkets-Real 6.67 × 18 Tickmill-Live09 7.35 × 267 Pepperstone-Edge01 7.76 × 63 EightcapLtd-Real-4 8.21 × 583 Exness-Real16 10.20 × 5 RoboForex-ProCent-5 12.85 × 172 еще 6...