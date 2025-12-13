СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TWO in ONE FX
Ali Aram Tahir Tahir

TWO in ONE FX

Ali Aram Tahir Tahir
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
347
Прибыльных трейдов:
260 (74.92%)
Убыточных трейдов:
87 (25.07%)
Лучший трейд:
60.26 USD
Худший трейд:
-26.45 USD
Общая прибыль:
1 114.78 USD (57 817 pips)
Общий убыток:
-668.39 USD (32 927 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (65.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.98 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.64%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.36
Длинных трейдов:
194 (55.91%)
Коротких трейдов:
153 (44.09%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-7.68 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-64.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.69 USD (8)
Прирост в месяц:
9.58%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.02 USD
Максимальная:
83.29 USD (4.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.08% (83.29 USD)
По эквити:
10.63% (189.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 93
USDCHF 88
EURUSD 80
GBPAUD 40
GBPJPY 25
EURGBP 9
NZDUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 195
USDCHF 108
EURUSD 29
GBPAUD 18
GBPJPY 5
EURGBP 1
NZDUSD 4
USDJPY 56
USDCAD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
USDCHF 2.3K
EURUSD 5.1K
GBPAUD 3.4K
GBPJPY 479
EURGBP 94
NZDUSD 278
USDJPY 1.6K
USDCAD 992
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.26 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +65.00 USD
Макс. убыток в серии: -64.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.22 × 9
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1721
FBS-Real-2
2.91 × 615
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
еще 6...
Нет отзывов
2025.12.14 08:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.