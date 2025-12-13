- Прирост
Всего трейдов:
347
Прибыльных трейдов:
260 (74.92%)
Убыточных трейдов:
87 (25.07%)
Лучший трейд:
60.26 USD
Худший трейд:
-26.45 USD
Общая прибыль:
1 114.78 USD (57 817 pips)
Общий убыток:
-668.39 USD (32 927 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (65.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.98 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.64%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.36
Длинных трейдов:
194 (55.91%)
Коротких трейдов:
153 (44.09%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-7.68 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-64.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.69 USD (8)
Прирост в месяц:
9.58%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.02 USD
Максимальная:
83.29 USD (4.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.08% (83.29 USD)
По эквити:
10.63% (189.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|USDCHF
|88
|EURUSD
|80
|GBPAUD
|40
|GBPJPY
|25
|EURGBP
|9
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|195
|USDCHF
|108
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|18
|GBPJPY
|5
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|56
|USDCAD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|USDCHF
|2.3K
|EURUSD
|5.1K
|GBPAUD
|3.4K
|GBPJPY
|479
|EURGBP
|94
|NZDUSD
|278
|USDJPY
|1.6K
|USDCAD
|992
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.26 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +65.00 USD
Макс. убыток в серии: -64.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.22 × 9
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1721
|
FBS-Real-2
|2.91 × 615
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
10
93%
347
74%
100%
1.66
1.29
USD
USD
11%
1:500