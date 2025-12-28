- Büyüme
İşlemler:
11 419
Kârla kapanan işlemler:
7 609 (66.63%)
Zararla kapanan işlemler:
3 810 (33.37%)
En iyi işlem:
7 150.88 USD
En kötü işlem:
-2 930.94 USD
Brüt kâr:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Brüt zarar:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
334 (6 803.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 760.71 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
14.01
Alış işlemleri:
5 974 (52.32%)
Satış işlemleri:
5 445 (47.68%)
Kâr faktörü:
2.93
Beklenen getiri:
14.81 USD
Ortalama kâr:
33.72 USD
Ortalama zarar:
-22.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
124 (-3 921.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 929.19 USD (14)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.84%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.42 USD
Maksimum:
12 068.65 USD (10.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.24% (12 068.65 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 150.88 USD
En kötü işlem: -2 931 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6 803.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 921.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok