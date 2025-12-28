SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Irukito
Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
0 inceleme
89 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 419
Kârla kapanan işlemler:
7 609 (66.63%)
Zararla kapanan işlemler:
3 810 (33.37%)
En iyi işlem:
7 150.88 USD
En kötü işlem:
-2 930.94 USD
Brüt kâr:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Brüt zarar:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
334 (6 803.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 760.71 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
14.01
Alış işlemleri:
5 974 (52.32%)
Satış işlemleri:
5 445 (47.68%)
Kâr faktörü:
2.93
Beklenen getiri:
14.81 USD
Ortalama kâr:
33.72 USD
Ortalama zarar:
-22.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
124 (-3 921.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 929.19 USD (14)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.84%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399.42 USD
Maksimum:
12 068.65 USD (10.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.24% (12 068.65 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 150.88 USD
En kötü işlem: -2 931 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6 803.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 921.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol