Trades insgesamt:
11 419
Gewinntrades:
7 609 (66.63%)
Verlusttrades:
3 810 (33.37%)
Bester Trade:
7 150.88 USD
Schlechtester Trade:
-2 930.94 USD
Bruttoprofit:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Bruttoverlust:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
334 (6 803.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 760.71 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
14.01
Long-Positionen:
5 974 (52.32%)
Short-Positionen:
5 445 (47.68%)
Profit-Faktor:
2.93
Mathematische Gewinnerwartung:
14.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
124 (-3 921.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 929.19 USD (14)
Wachstum pro Monat :
0.15%
Jahresprognose:
1.84%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
399.42 USD
Maximaler:
12 068.65 USD (10.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.24% (12 068.65 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Bester Trade: +7 150.88 USD
Schlechtester Trade: -2 931 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 803.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 921.41 USD
Keine Bewertungen