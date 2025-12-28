SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Irukito
Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
0 Bewertungen
89 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 419
Gewinntrades:
7 609 (66.63%)
Verlusttrades:
3 810 (33.37%)
Bester Trade:
7 150.88 USD
Schlechtester Trade:
-2 930.94 USD
Bruttoprofit:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Bruttoverlust:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
334 (6 803.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 760.71 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
14.01
Long-Positionen:
5 974 (52.32%)
Short-Positionen:
5 445 (47.68%)
Profit-Faktor:
2.93
Mathematische Gewinnerwartung:
14.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
124 (-3 921.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 929.19 USD (14)
Wachstum pro Monat :
0.15%
Jahresprognose:
1.84%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
399.42 USD
Maximaler:
12 068.65 USD (10.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.24% (12 068.65 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 150.88 USD
Schlechtester Trade: -2 931 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 803.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 921.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
