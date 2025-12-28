- 成长
交易:
11 419
盈利交易:
7 609 (66.63%)
亏损交易:
3 810 (33.37%)
最好交易:
7 150.88 USD
最差交易:
-2 930.94 USD
毛利:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
毛利亏损:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
最大连续赢利:
334 (6 803.44 USD)
最大连续盈利:
31 760.71 USD (19)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
15 小时
采收率:
14.01
长期交易:
5 974 (52.32%)
短期交易:
5 445 (47.68%)
利润因子:
2.93
预期回报:
14.81 USD
平均利润:
33.72 USD
平均损失:
-22.96 USD
最大连续失误:
124 (-3 921.41 USD)
最大连续亏损:
-10 929.19 USD (14)
每月增长:
0.15%
年度预测:
1.84%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
399.42 USD
最大值:
12 068.65 USD (10.24%)
相对跌幅:
结余:
10.24% (12 068.65 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
- 入金加载
- 提取
