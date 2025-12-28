- Incremento
Total de Trades:
11 419
Transacciones Rentables:
7 609 (66.63%)
Transacciones Irrentables:
3 810 (33.37%)
Mejor transacción:
7 150.88 USD
Peor transacción:
-2 930.94 USD
Beneficio Bruto:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
334 (6 803.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
14.01
Transacciones Largas:
5 974 (52.32%)
Transacciones Cortas:
5 445 (47.68%)
Factor de Beneficio:
2.93
Beneficio Esperado:
14.81 USD
Beneficio medio:
33.72 USD
Pérdidas medias:
-22.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
124 (-3 921.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 929.19 USD (14)
Crecimiento al mes:
0.15%
Pronóstico anual:
1.84%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
399.42 USD
Máxima:
12 068.65 USD (10.24%)
Reducción relativa:
De balance:
10.24% (12 068.65 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +7 150.88 USD
Peor transacción: -2 931 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +6 803.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 921.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
