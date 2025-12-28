SeñalesSecciones
Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
89 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 419
Transacciones Rentables:
7 609 (66.63%)
Transacciones Irrentables:
3 810 (33.37%)
Mejor transacción:
7 150.88 USD
Peor transacción:
-2 930.94 USD
Beneficio Bruto:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
334 (6 803.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
14.01
Transacciones Largas:
5 974 (52.32%)
Transacciones Cortas:
5 445 (47.68%)
Factor de Beneficio:
2.93
Beneficio Esperado:
14.81 USD
Beneficio medio:
33.72 USD
Pérdidas medias:
-22.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
124 (-3 921.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 929.19 USD (14)
Crecimiento al mes:
0.15%
Pronóstico anual:
1.84%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
399.42 USD
Máxima:
12 068.65 USD (10.24%)
Reducción relativa:
De balance:
10.24% (12 068.65 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 150.88 USD
Peor transacción: -2 931 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +6 803.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 921.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
