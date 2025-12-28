- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 419
Negociações com lucro:
7 609 (66.63%)
Negociações com perda:
3 810 (33.37%)
Melhor negociação:
7 150.88 USD
Pior negociação:
-2 930.94 USD
Lucro bruto:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Perda bruta:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
334 (6 803.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
14.01
Negociações longas:
5 974 (52.32%)
Negociações curtas:
5 445 (47.68%)
Fator de lucro:
2.93
Valor esperado:
14.81 USD
Lucro médio:
33.72 USD
Perda média:
-22.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
124 (-3 921.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 929.19 USD (14)
Crescimento mensal:
0.15%
Previsão anual:
1.84%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
399.42 USD
Máximo:
12 068.65 USD (10.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.24% (12 068.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7 150.88 USD
Pior negociação: -2 931 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +6 803.44 USD
Máxima perda consecutiva: -3 921.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
