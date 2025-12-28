SinaisSeções
Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
0 comentários
89 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 419
Negociações com lucro:
7 609 (66.63%)
Negociações com perda:
3 810 (33.37%)
Melhor negociação:
7 150.88 USD
Pior negociação:
-2 930.94 USD
Lucro bruto:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Perda bruta:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
334 (6 803.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
14.01
Negociações longas:
5 974 (52.32%)
Negociações curtas:
5 445 (47.68%)
Fator de lucro:
2.93
Valor esperado:
14.81 USD
Lucro médio:
33.72 USD
Perda média:
-22.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
124 (-3 921.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 929.19 USD (14)
Crescimento mensal:
0.15%
Previsão anual:
1.84%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
399.42 USD
Máximo:
12 068.65 USD (10.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.24% (12 068.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7 150.88 USD
Pior negociação: -2 931 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +6 803.44 USD
Máxima perda consecutiva: -3 921.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Sem comentários
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
